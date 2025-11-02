Плановые отключения света в Одессе 2 ноября: ремонтные работы после вражеских атак

Масштабное отключение света в Одессе — когда вернут
В воскресенье, 2 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с плановыми техническими работами. Энергетики работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Сейчас графики отключений в регионе не применяются.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Агрономическая,
- Ананьевская,
- 1-я Пересыпская, 1, 4-а 1-36б,
- Авангардная, 1-31,
- Беляевская, 11,11а,11б,
- Высокая, 1-20,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского,
- Профессора Коровицкого,
- Савранская, Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 11а, 12, 13,
- Узикова Станислава,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина,
- Шполянская,
- Ядовая, 58,
- переулок 1-й Пересыпский,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Москеты 1-11а,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- переулок Савранский, 5,9,
- переулок Станишевской Марии,
- переулок Сумской,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- спуск 2-й Пересыпский 1-23.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Афанасьева Геннадия, 36-82,
- Болтенко Михаила,
- Гранитная, Дегтярная, 27-39,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- переулок Вокзальный, 5,11,25,
- переулок Товарный 5-11.
Работы до 20:00.
Южный РЭС:
- Родниковая, 1,8,12,13,17,
- Зеленая Балка, 58,73,114,
- Иванова Игоря, 2,
- Ивасюка Владимира, 1,2,5,7,
- Камышева, 5, 5/7Б,
- Крутоярская, 8, 21, 28, 39,
- Славянская, 2/1,4,9,14,17а,
- Солнечная, 7,
- Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49,51,
- Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
- Зеленая горка, 28,
- переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,
- переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Свободы.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
