Плановые отключения света в Одессе 2 ноября: ремонтные работы после вражеских атак

В воскресенье, 2 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с плановыми техническими работами. Энергетики работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Сейчас графики отключений в регионе не применяются.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Агрономическая,

Ананьевская,

1-я Пересыпская, 1, 4-а 1-36б,

Авангардная, 1-31,

Беляевская, 11,11а,11б,

Высокая, 1-20,

Дальняя, 1-23,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой,

Обрывистая, 1-22,

Озерная,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского,

Профессора Коровицкого,

Савранская, Светлая, 1-14,

Тарутинская, 11а, 12, 13,

Узикова Станислава,

Украинская, 1-20,

Хавкина,

Шполянская,

Ядовая, 58,

переулок 1-й Пересыпский,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Москеты 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

переулок Савранский, 5,9,

переулок Станишевской Марии,

переулок Сумской,

переулок Шахтинский,

переулок Шебелинский, 1-16,

спуск 2-й Пересыпский 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Афанасьева Геннадия, 36-82,

Болтенко Михаила,

Гранитная, Дегтярная, 27-39,

пл. Алексеевская, 11, 13,

переулок Вокзальный, 5,11,25,

переулок Товарный 5-11.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

Родниковая, 1,8,12,13,17,

Зеленая Балка, 58,73,114,

Иванова Игоря, 2,

Ивасюка Владимира, 1,2,5,7,

Камышева, 5, 5/7Б,

Крутоярская, 8, 21, 28, 39,

Славянская, 2/1,4,9,14,17а,

Солнечная, 7,

Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49,51,

Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,

Зеленая горка, 28,

переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,

переулок Каберне, 1/3,4,

переулок Свободы.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в Московской области РФ произошел блэкаут. Также мы писали о том, что вследствие атаки на Сумы в городе проблемы с электроснабжением.

