На Одещині чоловік залив газом військового — подробиці

Мешканець Одещини напав на військового — як його покарав суд
На Одещині судили чоловіка, який посварився з військовим на зупинці й використав газовий балончик. Тепер йому доведеться платити штраф.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Овідіопольского районного суду Одеської області.
Подробиці справи
Інцидент трапився на автобусній зупинці в Овідіополі. Чоловік посварився з командиром взводу роти охорони. Що стало причиною конфлікту, у матеріалах справи не вказується. Цивільний дістав газовий балончик і розпилив його в очі військовому.
Що вирішив суд
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Його визнали винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень. Тепер нападнику доведеться сплатити 850 грн штрафу.
Нагадаємо, у Закарпатті чоловік у масці Дедпула напав на поліцейських з ножем. Суд визнав його винним та оштрафував. Також у Києві судили містянина, який вкрав телефон у військовослужбовця.
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