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Мешканець Одещини напав на військового — як його покарав суд

11 листопада 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік залив газом військового — подробиці
Чоловік використовує газовий балончик. Фото: ілюстративне/sud.ua
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На Одещині судили чоловіка, який посварився з військовим на зупинці й використав газовий балончик. Тепер йому доведеться платити штраф. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Овідіопольского районного суду Одеської області.

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Подробиці справи

Інцидент трапився на автобусній зупинці в Овідіополі. Чоловік посварився з командиром взводу роти охорони. Що стало причиною конфлікту, у матеріалах справи не вказується. Цивільний дістав газовий балончик і розпилив його в очі військовому. 

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Його визнали винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень. Тепер нападнику доведеться сплатити 850 грн штрафу. 

Нагадаємо, у Закарпатті чоловік у масці Дедпула напав на поліцейських з ножем. Суд визнав його винним та оштрафував. Також у Києві судили містянина, який вкрав телефон у військовослужбовця.  

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