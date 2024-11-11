В Одесской области мужчина залил газом военного — подробности

Человек использует газовый баллончик. Фото: иллюстративное/sud.ua

В Одесской области судили мужчину, который поссорился с военным на остановке и использовал газовый баллончик. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Овидиопольского районного суда Одесской области.

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Подробности дела

Инцидент произошел на автобусной остановке в Овидиополе. Мужчина поссорился с командиром взвода роты охраны. Что явилось причиной конфликта, в материалах дела не указывается. Гражданский достал газовый баллончик и распылил его в глаза военному.

Что решил суд

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Его признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Теперь нападавшему придется заплатить 850 грн штрафа.

Напомним, в Закарпатье мужчина в маске Дедпула напал на полицейских с ножом. Суд признал его виновным и оштрафовал. Также в Киеве судили горожанина, укравшего телефон у военнослужащего.