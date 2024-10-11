Мешканець Одещини не захотів мобілізуватися — як його покарали

Будівля Фрунзівського райсуду. Фото: сайт суду

Чоловік отримав повістку і пройшов ВЛК. Але вступати до лав ЗСУ не захотів. Попри негативні характеристики, суд вирішив жорстко його не карати.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Фрунзівського районного суду.

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Подробиці справи

ВЛК визнала мешканця Одещини придатним до служби. Але до центру комплектування він не з'явився. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що просто не бажає служити.

Зазначимо, що підсудний ніде не працює, неодружений і за місцем проживання характеризується негативно.

Що вирішив суд

Свою провину чоловік повністю визнав. Суддя призначив йому покарання у вигляді трьох років ув'язнення. Але, враховуючи щире каяття обвинуваченого, замінив його на два роки іспитового строку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про чоловіка, який відмовився від військової служби через "формальний" огляд ВЛК.

Також ми писали, що волонтер отримав "бойову" повістку, але не з'явився на пункт збору.