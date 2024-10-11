Житель Одесской области не захотел мобилизоваться — как его наказали

Здание Фрунзовского райсуда. Фото: сайт суда

Мужчина получил повестку и прошел ВВК. Но вступать в ряды ВСУ не захотел. Несмотря на негативные характеристики, суд решил жестко его не наказывать.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Фрунзовского районного суда.

Читайте также:

Подробности дела

ВВК признала жителя Одесской области пригодным к службе. Но в центр комплектования он не явился. Свой поступок мужчина объяснил тем, что просто не желает служить.

Отметим, что подсудимый нигде не работает, холост и по месту жительства характеризуется отрицательно.

Что решил суд

Свою вину мужчина полностью признал. Судья назначил ему наказание в виде трех лет заключения. Но, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, заменил его на два года испытательного срока.

Напомним, ранее мы сообщали о мужчине, который отказался от военной службы из-за "формального" осмотра ВВК.

Также мы писали, что волонтер получил "боевую" повестку, но не явился на пункт сбора.