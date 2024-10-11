Житель Одесской области не захотел мобилизоваться — как его наказали

Житель Одесчины сознательно отказался идти в армию — причина поступка
Мужчина получил повестку и прошел ВВК. Но вступать в ряды ВСУ не захотел. Несмотря на негативные характеристики, суд решил жестко его не наказывать.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Фрунзовского районного суда.
Подробности дела
ВВК признала жителя Одесской области пригодным к службе. Но в центр комплектования он не явился. Свой поступок мужчина объяснил тем, что просто не желает служить.
Отметим, что подсудимый нигде не работает, холост и по месту жительства характеризуется отрицательно.
Что решил суд
Свою вину мужчина полностью признал. Судья назначил ему наказание в виде трех лет заключения. Но, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, заменил его на два года испытательного срока.
Напомним, ранее мы сообщали о мужчине, который отказался от военной службы из-за "формального" осмотра ВВК.
Также мы писали, что волонтер получил "боевую" повестку, но не явился на пункт сбора.
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