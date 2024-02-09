Мешканці кількох мікрорайонів Одеси залишилися без світла — перелік адрес

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 9 лютого, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу робіт та інших обставин.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Бреуса, 4-35,

Композитора Бортнянського, 1а, 3, 26,

Мальовнича, 24-51,

пров. Фруктовий, 1-11,

Зелена, 1-42,

Авіаційна, 38-58,

пров. Пілотний, 1-7,

Тіниста, 9/12,

Гастелло, 54-167а,

Святослава Ріхтера, 110-124.

Південний РЕМ:

Генерала Швигіна, 34б, 38, 40,

вул. Геранієва, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.