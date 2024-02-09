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Жители нескольких микрорайонов Одессы остались без света — перечень адресов

9 февраля 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители нескольких микрорайонов Одессы остались без света — перечень адресов
Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 февраля, часть жителей Одессы осталась без света из-за планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает возобновить электроснабжение до 19:00. Однако следует учесть, что время восстановления может изменяться в зависимости от хода работ и других обстоятельств.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Бреуса, 4-35,
  • Композитора Бортнянского, 1а, 3, 26,
  • Живописная, 24-51,
  • пер. Фруктовая, 1-11,
  • Зеленая, 1-42,
  • Авиационная, 38-58,
  • пер. Пилотный, 1-7,
  • Тенистая, 9/12,
  • Гастелло, 54-167а,
  • Святослава Рихтера, 110–124.

Южный РЭС:

  • Генерала Швигина, 34б, 38, 40,
  • ул. Гераниевая, 5.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для особых категорий украинцев. Известно, какие нормативы действуют в 2024 году.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Одесса
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электроснабжение
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