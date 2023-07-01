Мешканці Одещини безплатно обміняли лампи

Лампи розжарювання старого і нового зразку. Фото: Укрпошта

У Болградському районі Одещини завершено перший етап обміну та утилізації побутових ламп розжарювання. Всього до програми долучилося понад 15 тисяч місцевих мешканців.

Про це повідомили в Болградській районній військовій адміністрації.

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За повідомленням чиновників, вдалося утилізувати 75 тисяч ламп старого зразку. У наслідку чого місцевий бюджет отримав 113,55 тис. грн.

Зазначимо, в Україні розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED лампи. Відтепер можливість безплатно обміняти лампи поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.

Хто може подати заяву

дитсадки, школи, профтехучилища, ВНЗ, спортивні/музичні школи, автошколи та будь-які інші заклади освіти;

поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.

Як подати заявку

надіслати заявку на обмін можна на порталі "Дія", у розділі "Послуги" — "Обмін ламп".

Додамо, що програма продовжує діяти в центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни.Де саме — можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, стартувала програма 16 січня. На етапі бета-тесту послуга була доступна лише у чотирьох містах.