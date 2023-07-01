Жители Одесской области бесплатно обменяли лампы: как это сделать
В Болградском районе Одесчины завершен первый этап обмена и утилизации бытовых ламп накаливания. Всего в программу присоединилось более 15 тысяч местных жителей.
Об этом сообщили в Болградской районной военной администрации.
По сообщению чиновников, удалось утилизировать 75 тысяч ламп старого образца. В результате чего местный бюджет получил 113,55 тыс. грн.
Отметим, что в Украине начался второй этап программы обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED лампы. Теперь возможность бесплатно обменять лампы распространяется как на физических, так и на юридических лиц.
Кто может подать заявление
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детсады, школы, профтехучилища, вузы, спортивные/музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения;
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поликлиники, больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.
Как подать заявку
- отправить заявку на обмен можно на портале "Действие", в разделе "Услуги" — "Обмен ламп".
Добавим, что программа продолжает действовать в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны. Где именно можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, стартовала программа 16 января. На этапе бета-теста услуга была доступна только в четырех городах.