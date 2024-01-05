Мешканці Одещини до вечора залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото: Freepick

Сьогодні, 5 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 21:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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село Нові Беляри — усі будинки;

смт Припортовий завод — усі будинки;

смт Чорноморське — усі будинки;

село Світле — усі будинки;

село Корсунці — усі будинки;

село Красносілка — усі будинки;

вул. Новомиколаївська дорога — усі будинки;

Де немає води в Одесі

вул. Моторна — усі будинки;

узвіз Маринеска, 6-18.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.