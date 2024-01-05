Мешканці Одещини до вечора залишилися без води
Сьогодні, 5 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 21:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одеській області
- село Нові Беляри — усі будинки;
- смт Припортовий завод — усі будинки;
- смт Чорноморське — усі будинки;
- село Світле — усі будинки;
- село Корсунці — усі будинки;
- село Красносілка — усі будинки;
- вул. Новомиколаївська дорога — усі будинки;
Де немає води в Одесі
- вул. Моторна — усі будинки;
- узвіз Маринеска, 6-18.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.
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