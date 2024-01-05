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Мешканці Одещини до вечора залишилися без води

5 січня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одещини до вечора залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото: Freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 5 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 21:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одеській області

  • село Нові Беляри — усі будинки;
  • смт Припортовий завод — усі будинки; 
  • смт Чорноморське — усі будинки; 
  • село Світле — усі будинки; 
  • село Корсунці — усі будинки;
  • село Красносілка — усі будинки;
  • вул. Новомиколаївська дорога — усі будинки; 

Де немає води в Одесі

  • вул. Моторна — усі будинки; 
  • узвіз Маринеска, 6-18.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це маленькі міста вже планують підвищувати ціни.

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