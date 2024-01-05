Жители Одесской области до вечера остались без воды
Сегодня, 5 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 21:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одесской области
- село Новые Беляры — все дома;
- пгт Припортовый завод — все дома;
- пгт Черноморское — все дома;
- село Светлое — все дома;
- село Корсунцы — все дома;
- село Красноселка — все дома;
- ул. Новониколаевская дорога — все дома;
Где нет воды в Одессе
- ул. Моторная — все дома;
- спуск Маринеско, 6-18.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Учитывая это, маленькие города уже планируют повышать цены.
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