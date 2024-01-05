Жители Одесской области до вечера остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: Freepick

Сегодня, 5 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 21:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одесской области

село Новые Беляры — все дома;

пгт Припортовый завод — все дома;

пгт Черноморское — все дома;

село Светлое — все дома;

село Корсунцы — все дома;

село Красноселка — все дома;

ул. Новониколаевская дорога — все дома;

Где нет воды в Одессе

ул. Моторная — все дома;

спуск Маринеско, 6-18.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Учитывая это, маленькие города уже планируют повышать цены.