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Мешканці Одеси залишаться без газу — коли очікувати відключення

4 грудня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одеси залишаться без газу — коли очікувати відключення
Жінка намагається запалити газову плиту. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На 6 грудня в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього та низького  тиску  за адресою:  вул. Зої Космодем'янської, 5 з 8:30 до 17:30 06.12.2023 року будуть тимчасово відключені від газопостачання споживачі", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде газу

  • просп. Свободи, 90-102
  • просп. Свободи, 107-117
  • вул. Політкаторжан — усі будинки;
  • пров. 411 Батареї — усі будинки
  • дачний кооператив "Чорноморка"

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Який зараз тариф в Україні

В Україні не діє єдиний тариф на газ, тож кожен із постачальників газу виставляє власний.

Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, проте оскільки більшість жителів країни є клієнтами Нафтогазу, вони платять 7,96 грн.

Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.

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