Мешканці Одеси залишаться без газу — коли очікувати відключення
На 6 грудня в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".
"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього та низького тиску за адресою: вул. Зої Космодем'янської, 5 з 8:30 до 17:30 06.12.2023 року будуть тимчасово відключені від газопостачання споживачі", — йдеться у повідомленні.
Де не буде газу
- просп. Свободи, 90-102
- просп. Свободи, 107-117
- вул. Політкаторжан — усі будинки;
- пров. 411 Батареї — усі будинки
- дачний кооператив "Чорноморка"
Відновлення газопостачання
Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.
Який зараз тариф в Україні
В Україні не діє єдиний тариф на газ, тож кожен із постачальників газу виставляє власний.
Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, проте оскільки більшість жителів країни є клієнтами Нафтогазу, вони платять 7,96 грн.
Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.
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