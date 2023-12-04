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Жители Одессы останутся без газа — когда ожидать отключение

4 декабря 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Одессы останутся без газа — когда ожидать отключение
Женщина пытается зажечь газовую плиту. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На 6 декабря в Одессе в течение дня запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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"В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 5 с 8:30 до 17:30 06.12.2023 г. будут временно отключены от газоснабжения потребители", — говорится в сообщении.

Где не будет газа

  • просп. Свободы, 90-102
  • просп. Свободы, 107-117
  • ул. Политкаторжан — все дома;
  • пров. 411 Батареи — все дома
  • дачный кооператив "Черноморка"

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Какой сейчас тариф в Украине

В Украине не действует единый тариф на газ, так что каждый из поставщиков газа выставляет собственный.

Расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, однако, поскольку большинство жителей страны являются клиентами Нафтогаза, они платят 7,96 грн.

Напомним, в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

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