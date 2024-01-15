Мешканці Одеси залишилися до кінця дня без води — хто саме
Сьогодні, 15 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Варненська, 7А, Б, В, Г;
- вул. Ільфа і Петрова, 29, 31;
- район Слобідка — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.
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