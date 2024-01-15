Жители Одессы остались до конца дня без воды — кто именно
Сегодня, 15 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может измениться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Варненская, 7А, Б, В, Г;
- ул. Ильфа и Петрова, 29, 31;
- район Слободка — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.
Также мы писали о том, как можно сэкономить на тарифах за природный газ. Это можно сделать даже если нет субсидии — нужно знать небольшую хитрость.
Читайте Новини.LIVE!