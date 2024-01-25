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Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

25 січня 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути з 17:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Ак.Філатова, 23-27.

Північний РЕМ:

  • Добровольського, 77-81,
  • 23-24 лінія на ж/м, 1-7,
  • Курська, 123-125,
  • Марсельська, 2а,12,
  • пров. Л.Гінзбург, 2-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак. Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ:

  • пров. Прохоровський, 3-43,
  • Б. Хмельницького, 11-98,
  • М’ясоїдівська, 28,30,
  • Балківська, 193-199,
  • Мельницька, 20,22,
  • Дальницька, 15,
  • Степова, 19-23,
  • Головковська, 62,
  • В. Арнаутська, 42-57,
  • Рішельєвська, 45-62,
  • узвіз С.Олійника, 1-12,
  • пров. Високий, 1-20,
  • Г. Цвєтаєва, 2-34,
  • Адм.Лазарєва, 17-43,
  • пров. Картамишевський, 2-9,
  • Базарна, 70,
  • Балківська, 69-95,
  • Градоначальницька, 37-49,
  • пров. Поперечний, 1-17,
  • Комітетська, 14 а, б, в.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.

Додамо, в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.

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Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
ДТЕК
відключення світла
світло

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