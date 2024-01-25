Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 25 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути з 17:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Ак.Філатова, 23-27.

Північний РЕМ:

Добровольського, 77-81,

23-24 лінія на ж/м, 1-7,

Курська, 123-125,

Марсельська, 2а,12,

пров. Л.Гінзбург, 2-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

Хуторська, 15-105,

Ак. Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Геологічна, 9-23,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ:

пров. Прохоровський, 3-43,

Б. Хмельницького, 11-98,

М’ясоїдівська, 28,30,

Балківська, 193-199,

Мельницька, 20,22,

Дальницька, 15,

Степова, 19-23,

Головковська, 62,

В. Арнаутська, 42-57,

Рішельєвська, 45-62,

узвіз С.Олійника, 1-12,

пров. Високий, 1-20,

Г. Цвєтаєва, 2-34,

Адм.Лазарєва, 17-43,

пров. Картамишевський, 2-9,

Базарна, 70,

Балківська, 69-95,

Градоначальницька, 37-49,

пров. Поперечний, 1-17,

Комітетська, 14 а, б, в.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.

Додамо, в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.