Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 25 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути з 17:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Ак.Філатова, 23-27.
Північний РЕМ:
- Добровольського, 77-81,
- 23-24 лінія на ж/м, 1-7,
- Курська, 123-125,
- Марсельська, 2а,12,
- пров. Л.Гінзбург, 2-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Центральний РЕМ:
- пров. Прохоровський, 3-43,
- Б. Хмельницького, 11-98,
- М’ясоїдівська, 28,30,
- Балківська, 193-199,
- Мельницька, 20,22,
- Дальницька, 15,
- Степова, 19-23,
- Головковська, 62,
- В. Арнаутська, 42-57,
- Рішельєвська, 45-62,
- узвіз С.Олійника, 1-12,
- пров. Високий, 1-20,
- Г. Цвєтаєва, 2-34,
- Адм.Лазарєва, 17-43,
- пров. Картамишевський, 2-9,
- Базарна, 70,
- Балківська, 69-95,
- Градоначальницька, 37-49,
- пров. Поперечний, 1-17,
- Комітетська, 14 а, б, в.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.
Додамо, в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.
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