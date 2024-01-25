Жители Одессы остались до вечера без электроснабжения — где нет света

Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 25 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть с 17:00 до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

Ак. Филатова, 23-27.

Северный РЭС:

Добровольского, 77-81,

23-24 линия на ж/м, 1-7,

Курская, 123-125,

Марсельская, 2а,12,

пер. Л.Гинзбург, 2-43,

пер. Оранжерейный, 18-43,

Хуторская, 15-105,

Ак. Панкратовой, 1-61,

Хавкина, 1-51,

пер. Цементный, 1-17,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-58,

Геологическая, 9-23,

Степовая, 1-31,

пер. Хуторской, 1-29,

пер. Шебелинский, 13-27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Центральный РЭС:

пер. Прохоровский, 3-43,

Б. Хмельницкого, 11-98,

Мясоедовская, 28,30,

Балковская, 193-199,

Мельницкая, 20,22,

Дальницкая, 15,

Степовая, 19-23,

Головковская, 62,

Б. Арнаутская, 42-57,

Ришельевская, 45-62,

спуск С.Олейника, 1-12,

пер. Высокий, 1-20,

Г. Цветаева, 2-34,

Адм. Лазарева, 17-43,

пер. Картамышевский, 2-9,

Базарная, 70,

Балковская, 69-95,

Градоначальническая, 37-49,

пер. Поперечный, 1-17,

Комитетская, 14 а, б, и.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, у нас, вероятно, еще могут повториться блэкауты, которые были осенью 2022 года. Энергетики пока не могут гарантировать, что отключений света в Украине не будет.

Добавим, в Украине власти вернули возможность отключения электрической энергии потребителям, у которых накопилась задолженность за коммунальные услуги. Решение распространяется на бытовых потребителей и предприятия, не считающиеся критической инфраструктурой.