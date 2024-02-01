Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 1 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Нова, 10-16,
- Довженка, 7-10,
- вул. Пантелеймонівська, 3-34,
- пров. Економічний, 1,3, 5,
- Фонтанська дорога, 43-47,
- Канатна, 79-84,
- площа Куликове Поле,
- просп. Шевченка, 29, 11а,
- Кармена Романа, 13,15,
- Маршала Говорова, 10д.
Північний РЕМ:
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- Хуторська, 15-105в,
- Академіка Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51а,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ:
- Пшенична, 1-14,
- Радісна, 1-30,
- Святослава Ріхтера, 7-31а,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Деревянка, 3,
- пров. Машинобудівний, 1а-16,
- пров. Технічний, 4-15.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Що ще варто знати
Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.
Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.
Читайте Новини.LIVE!