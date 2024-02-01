Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

Відсутність світла у будинку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Нова, 10-16,

Довженка, 7-10,

вул. Пантелеймонівська, 3-34,

пров. Економічний, 1,3, 5,

Фонтанська дорога, 43-47,

Канатна, 79-84,

площа Куликове Поле,

просп. Шевченка, 29, 11а,

Кармена Романа, 13,15,

Маршала Говорова, 10д.

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18а-43а,

Хуторська, 15-105в,

Академіка Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51а,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелинський, 13а-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Пшенична, 1-14,

Радісна, 1-30,

Святослава Ріхтера, 7-31а,

Сурикова, 40,

пл. Б. Деревянка, 3,

пров. Машинобудівний, 1а-16,

пров. Технічний, 4-15.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.