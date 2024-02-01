Жители Одессы остались до вечера без электроснабжения — где нет света

Отсутствие света в доме. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света

Центральный РЭС:

Новая, 10-16,

Довженко, 7-10,

ул. Пантелеймоновская, 3-34,

пер. Экономический, 1,3, 5,

Фонтанская дорога, 43-47,

Канатная, 79-84,

площадь Куликово Поле,

просп. Шевченко, 29, 11а,

Кармена Романа, 13,15,

Маршала Говорова, 10д.

Северный РЭС:

пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,

пер. Оранжерейный, 18а-43а,

Хуторская, 15-105в,

Академика Панкратовой, 1-61,

Хавкина, 1-51а,

пер. Цементный, 1-17,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-58,

Геологическая, 9, 9а, 23а,

Степовя, 1-31,

пер. Хуторской, 1-29,

пер. Шебелинский, 13а-27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

Пшеничная, 1-14,

Радостная, 1-30,

Святослава Рихтера, 7-31а,

Сурикова, 40,

пл. Б. Деревянко, 3,

пер. Машиностроительный, 1а-16,

пер. Технический, 4-15.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Что еще стоит знать

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.