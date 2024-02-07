Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 7 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Мельницька, 4-9, 11-16,
- Михайлівська, 43-66,
- сквер Георгія Гамова, 1-7,
- Сегедська, 1/1,
- пр-т. Гагаріна, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,
- Б. Хмельницького, 37, 68,
- Довженка, 8А, 10, 10А,
- Кармена Романа, 13, 15,
- пр-т., Шевченка, 11А,
- пр-т., Українських героїв, 34,
- М. Арнаутська, 82, 84, Б.
- Хмельницького, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 – 84.
Південний РЕМ:
- Бригадна, 2-34,
- Гвардійська, 3-12,
- І. Франка, 1-15,
- Кондрашина, 1-11,
- Фонтанська дор., 20-22, 65, 106,
- Чубаївська, 1-10,
- Абрикосова, 4-16, 45-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Макаренка, 1-33,
- Писарєва, 28-40,
- Рівності, 2-28, 46-84, 88-104, 195,
- пров. 1-й Рівності,1-8, 86-106, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Академічна, 1, 30-47, 52,
- Тімірязєва, 34, 72-84,
- Баштана, 2-16,
- Костанді, 25-77,
- Купріна, 7-54,
- Окружна, 17-42,
- пров. 1-й Академічний, 1-12, 21,
- пров. 2-й Академічний, 2-6,
- Дачна, 5-30,
- Львівська, 7-17, 24-48, 52,
- Сумська, 3, 24-69,
- Ялинкова, 2-16, 20-24, 30, 34, 38,
- пров. 2-й Дачний, 1-9,
- пров. Львівський, 2, 76,
- Ахматової, 1-20, 34-40,
- Гаршина, 8 -30,
- Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3-14, 22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- Китобійна, 2-92,
- Педагогічна, 21,
- Тульська, 1-7, 6-37,18 -51,
- Чернігівська, 1-24,
- пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50,
- пров. Чернігівський, 1А, 2-8,
- Вазова Івана, 9,
- Вертелецького, 7Б, 13, Д.
- Донського, 4-45,
- Левкоєва, 1, 7, 7А,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Рясна, 1-35,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5, 5А,
- Собінова 15, 20,
- Флотська, 4, 6, 4А, 7, 21,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2-6, 11-23,
- Архітектурна, 10-14,
- Достоєвського, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1,3,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42,
- пров. Достоєвського, 1-14,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-10,
- О. Невського, 1-33,
- пров. 1-й О. Невського, 2-8,
- пров. 2-й О. Невського, 1-8,
- пров. 3-й О. Невського, 2-7,
- пров. 4-й О. Невського, 3-7,
- Фонтанська дор., 129,
- Харківська, 1-20,
- Шишкіна, 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- Костанді 60,
- Харківська, 20Б,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12,
- Левітана, 19,
- пров. 1-й Шишкіна, 1-7,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. 2-й Шишкіна, 1-20,
- пров. 3-й Костанді, 2-8,
- пров. 3-й Шишкіна 1-20,
- пров. Безіменний 2-12,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1-12.
Північний РЕМ:
- Людмили Гінзбург, 29-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хавкіна, 1-31, 33-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Ак. Панкратової, 1- 57, 59-61,
- Котляревського, 1-23,
- пров. Людмили Гінзбург, 5-27,
- Кругова, 1- 58,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- Хуторська, 15-105,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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