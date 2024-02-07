Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

Відсутність світла у будинку. Фото: УНІАН

Сьогодні, 7 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Мельницька, 4-9, 11-16,

Михайлівська, 43-66,

сквер Георгія Гамова, 1-7,

Сегедська, 1/1,

пр-т. Гагаріна, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,

Б. Хмельницького, 37, 68,

Довженка, 8А, 10, 10А,

Кармена Романа, 13, 15,

пр-т., Шевченка, 11А,

пр-т., Українських героїв, 34,

М. Арнаутська, 82, 84, Б.

Хмельницького, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 – 84.

Південний РЕМ:

Бригадна, 2-34,

Гвардійська, 3-12,

І. Франка, 1-15,

Кондрашина, 1-11,

Фонтанська дор., 20-22, 65, 106,

Чубаївська, 1-10,

Абрикосова, 4-16, 45-105,

Дубовий Гай, 2-57,

Макаренка, 1-33,

Писарєва, 28-40,

Рівності, 2-28, 46-84, 88-104, 195,

пров. 1-й Рівності,1-8, 86-106, 197,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Рівності, 92,

пров. Янтарний, 6-8,

Академічна, 1, 30-47, 52,

Тімірязєва, 34, 72-84,

Баштана, 2-16,

Костанді, 25-77,

Купріна, 7-54,

Окружна, 17-42,

пров. 1-й Академічний, 1-12, 21,

пров. 2-й Академічний, 2-6,

Дачна, 5-30,

Львівська, 7-17, 24-48, 52,

Сумська, 3, 24-69,

Ялинкова, 2-16, 20-24, 30, 34, 38,

пров. 2-й Дачний, 1-9,

пров. Львівський, 2, 76,

Ахматової, 1-20, 34-40,

Гаршина, 8 -30,

Кришталева, 1,

пров. Гаршина, 3-14, 22,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1-11,

Китобійна, 2-92,

Педагогічна, 21,

Тульська, 1-7, 6-37,18 -51,

Чернігівська, 1-24,

пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50,

пров. Чернігівський, 1А, 2-8,

Вазова Івана, 9,

Вертелецького, 7Б, 13, Д.

Донського, 4-45,

Левкоєва, 1, 7, 7А,

Лядова, 1-15,

Немировича-Данченка, 10, 11, 16,

Рясна, 1-35,

Планетна, 1-38,

Прорізна, 5, 5А,

Собінова 15, 20,

Флотська, 4, 6, 4А, 7, 21,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. Флотський, 2-6, 11-23,

Архітектурна, 10-14,

Достоєвського, 1-25,

Кавунова, 1-18,

Кримська, 1,3,

пров. 1-й Китобійний, 4-42,

пров. Достоєвського, 1-14,

пров. Кримський, 1-22,

пров. Слави, 1-10,

О. Невського, 1-33,

пров. 1-й О. Невського, 2-8,

пров. 2-й О. Невського, 1-8,

пров. 3-й О. Невського, 2-7,

пров. 4-й О. Невського, 3-7,

Фонтанська дор., 129,

Харківська, 1-20,

Шишкіна, 1-44,

Юннатів, 1-15,

Костанді 60,

Харківська, 20Б,

пров. 1-й Юннатів, 1-12,

Левітана, 19,

пров. 1-й Шишкіна, 1-7,

пров. 2-й Костанді, 2,

пров. 2-й Шишкіна, 1-20,

пров. 3-й Костанді, 2-8,

пров. 3-й Шишкіна 1-20,

пров. Безіменний 2-12,

пров. Іподромний, 10,

пров. Молокова, 1-12.

Північний РЕМ:

Людмили Гінзбург, 29-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

Хавкіна, 1-31, 33-51,

пров. Цементний, 1-17,

Ак. Панкратової, 1- 57, 59-61,

Котляревського, 1-23,

пров. Людмили Гінзбург, 5-27,

Кругова, 1- 58,

Геологічна, 9, 9А, 23А,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

Хуторська, 15-105,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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