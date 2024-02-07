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Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

7 лютого 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла
Відсутність світла у будинку. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 7 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Мельницька, 4-9, 11-16,
  • Михайлівська, 43-66,
  • сквер Георгія Гамова, 1-7,
  • Сегедська, 1/1,
  • пр-т. Гагаріна, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,
  • Б. Хмельницького, 37, 68, 
  • Довженка, 8А, 10, 10А,
  • Кармена Романа, 13, 15,
  • пр-т., Шевченка, 11А,
  • пр-т., Українських героїв, 34,
  • М. Арнаутська, 82, 84, Б.
  • Хмельницького, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 – 84.

Південний РЕМ:

  • Бригадна, 2-34,
  • Гвардійська, 3-12,
  • І. Франка, 1-15,
  • Кондрашина, 1-11,
  • Фонтанська дор., 20-22, 65, 106,
  • Чубаївська, 1-10,
  • Абрикосова, 4-16, 45-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Макаренка, 1-33,
  • Писарєва, 28-40,
  • Рівності, 2-28, 46-84, 88-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності,1-8, 86-106, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8, 
  • Академічна, 1, 30-47, 52, 
  • Тімірязєва, 34, 72-84,
  • Баштана, 2-16,
  • Костанді, 25-77, 
  • Купріна, 7-54,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. 1-й Академічний, 1-12, 21,
  • пров. 2-й  Академічний, 2-6, 
  • Дачна, 5-30,
  • Львівська, 7-17, 24-48, 52,
  • Сумська, 3, 24-69,
  • Ялинкова, 2-16, 20-24, 30, 34, 38,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9,
  • пров. Львівський, 2, 76,
  • Ахматової, 1-20, 34-40,
  • Гаршина, 8 -30, 
  • Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3-14, 22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • Китобійна, 2-92, 
  • Педагогічна, 21,
  • Тульська, 1-7, 6-37,18 -51,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50,
  • пров. Чернігівський, 1А, 2-8,
  • Вазова Івана, 9,
  • Вертелецького, 7Б, 13, Д.
  • Донського, 4-45,
  • Левкоєва, 1, 7, 7А, 
  • Лядова, 1-15, 
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Рясна, 1-35,
  • Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5, 5А,
  • Собінова 15, 20, 
  • Флотська, 4, 6, 4А, 7, 21, 
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2-6, 11-23,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Достоєвського, 1-25,
  • Кавунова, 1-18, 
  • Кримська, 1,3,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42,
  • пров. Достоєвського, 1-14,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-10,
  • О. Невського, 1-33,
  • пров. 1-й О. Невського, 2-8,
  • пров. 2-й О. Невського,  1-8,
  • пров. 3-й О. Невського, 2-7,
  • пров. 4-й О. Невського, 3-7, 
  • Фонтанська дор., 129, 
  • Харківська, 1-20, 
  • Шишкіна, 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • Костанді 60,
  • Харківська, 20Б,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12,
  • Левітана, 19,
  • пров. 1-й Шишкіна, 1-7, 
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. 2-й Шишкіна, 1-20,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8,
  • пров. 3-й Шишкіна 1-20,
  • пров. Безіменний 2-12,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1-12.        

Північний РЕМ:

  • Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хавкіна, 1-31, 33-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Ак. Панкратової, 1- 57, 59-61,
  • Котляревського, 1-23,
  • пров. Людмили Гінзбург, 5-27,
  • Кругова, 1- 58,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • Хуторська, 15-105,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян має право сплачувати за житлово-комунальні менше. Експерти розповіли, кому надають 25% знижку на нараховану суму у платіжках.

Також ми писали, що в Україні з лютого 2024 року громадянам, у яких утворилися борги з оплати комунальних рахунків, почали припиняти надання послуг. Відомо, через яку суму загрожують відключення.

Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
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ДТЕК
світло

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