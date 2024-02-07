Жители Одессы остались до вечера без электроснабжения — где нет света

Отсутствие света в доме. Фото: УНИАН

Сегодня, 7 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

Мельницкая, 4-9, 11-16,

Михайловская, 43-66,

сквер Георгия Гамова, 1-7,

Сегедская, 1/1,

пр-т. Гагарина, 23/5, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5,

Б. Хмельницкого, 37, 68,

Довженко, 8А, 10, 10А,

Кармена Романа, 13, 15,

пр-т., Шевченко, 11А,

пр-т., Украинских Героев, 34,

М. Арнаутская, 82, 84, Б.

Хмельницкого, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 70 – 84.

Южный РЭС:

Бригадная, 2-34,

Гвардейская, 3-12,

И. Франко, 1-15,

Кондрашина, 1-11,

Фонтанская дор., 20-22, 65, 106,

Чубаевская, 1-10,

Абрикосовая, 4-16, 45-105,

Дубовая Роща, 2-57,

Макаренко, 1-33,

Писарева, 28-40,

Равенства, 2-28, 46-84, 88-104, 195,

пер. 1-й Равенства, 1-8, 86-106, 197,

пер. Абрикосовый, 1-29,

пер. Равенства, 92,

пер. Янтарный, 6-8,

Академическая, 1, 30-47, 52,

Тимирязева, 34, 72-84,

Баштанная, 2-16,

Костанди, 25-77,

Куприна, 7-54,

Окружная, 17-42,

пер. 1-й Академический, 1-12, 21,

пер. 2-й Академический, 2-6,

Дачная, 5-30,

Львовская, 7-17, 24-48, 52,

Сумская, 3, 24-69,

Елочная, 2-16, 20-24, 30, 34, 38,

пер. 2-й Дачный, 1-9,

пер. Львовский, 2, 76,

Ахматовой, 1-20, 34-40,

Гаршина, 8-30,

Хрустальная, 1,

пер. Гаршина, 3-14, 22,

пер. Летний, 5,

пер. Ровный, 1-11,

Китобойная, 2-92,

Педагогическая, 21,

Тульская, 1-7, 6-37,18-51,

Черниговская, 1-24,

пер. 2-й Китобойный, 1-22, 40-50,

пер. Черниговский, 1А, 2-8,

Вазова Ивана, 9,

Вертелецкого, 7Б, 13, Д.А.

Донского, 4-45,

Левкоева, 1, 7, 7А,

Лядовая, 1-15,

Немировича-Данченко, 10, 11, 16,

Обильная, 1-35,

Планетная, 1-38,

Прорезная, 5, 5А,

Собинова 15, 20,

Флотская, 4, 6, 4А, 7, 21,

пер. 1-й Обильный, 1-15,

пер. Флотский, 2-6, 11-23,

Архитектурная, 10-14,

Достоевского, 1-25,

Арбузная, 1-18,

Крымская, 1,3,

пер. 1-й Китобойный, 4-42,

пер. Достоевского, 1-14,

пер. Крымский, 1-22,

пер. Славы, 1-10,

А. Невского, 1-33,

пер. 1-й А. Невского, 2-8,

пер. 2-й А. Невского, 1-8,

пер. 3-й А. Невского, 2-7,

пер. 4-й А. Невского, 3-7,

Фонтанская дор., 129,

Харьковская, 1-20,

Шишкина, 1-44,

Юннатов, 1-15,

Костанди 60,

Харьковская, 20Б,

пров. 1-й Юннатов, 1-12,

Левитана, 19,

пер. 1-й Шишкина, 1-7,

пер. 2-й Костанди, 2,

пер. 2-й Шишкина, 1-20,

пер. 3-й Костанди, 2-8,

пер. 3-й Шишкина 1-20,

пер. Безымянный 2-12,

пер. Ипподромный, 10,

пер. Молокова, 1-12.

Северный РЭС:

Людмилы Гинзбург, 29-43,

пер. Оранжерейный, 18-43,

Хавкина, 1-31, 33-51,

пер. Цементный, 1-17,

Ак. Панкратовой, 1-57, 59-61,

Котляревского, 1-23,

пер. Людмилы Гинзбург, 5-27,

Круговая, 1-58,

Геологическая, 9, 9А, 23А,

Степовая, 1-31,

пер. Хуторской, 1-29,

Хуторская, 15-105,

пер. Шебелинский, 13-27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан вправе платить за жилищно-коммунальные меньше. Эксперты рассказали, кому предоставляют скидку 25% на начисленную сумму в платежках.

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