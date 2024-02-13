Мешканці Одеської області залишилися до вечора без води — хто саме

Відсутність води у крані. Фото: Галка

Сьогодні, 13 лютого, частина мешканців Одеської області залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

пров. Ванний, 14, 16, 18, 20, 22;

смт Чорноморське — усі будинки;

смт. Чорноморське-2 — усі будинки;

село Григорівка — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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