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Мешканці Одеської області залишилися до вечора без води — хто саме

13 лютого 2024 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одеської області залишилися до вечора без води — хто саме
Відсутність води у крані. Фото: Галка
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 лютого, частина мешканців Одеської області залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • пров. Ванний, 14, 16, 18, 20, 22;
  • смт Чорноморське — усі будинки; 
  • смт. Чорноморське-2 — усі будинки;
  • село Григорівка — усі будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше фіскали розповіли про зміну розміру податкової соціальної пільги та хто її може отримати 2024 року. Завдяки їй деякі українці мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу.

Також в Україні частина громадян має право сплачувати за житлово-комунальні менше. Експерти розповіли, кому надають 25% знижку на нараховану суму у платіжках.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
Одеська область
водопостачання
вода
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