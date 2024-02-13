Жители Одесской области остались до вечера без воды — кто именно

Отсутствие воды в кране. Фото: Галка

Сегодня, 13 февраля, часть жителей Одесской области осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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пер. Ванный, 14, 16, 18, 20, 22;

пгт Черноморское — все дома;

пгт. Черноморское-2 — все дома;

село Григоровка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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