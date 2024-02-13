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Жители Одесской области остались до вечера без воды — кто именно

13 февраля 2024 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Одесской области остались до вечера без воды — кто именно
Отсутствие воды в кране. Фото: Галка
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 13 февраля, часть жителей Одесской области осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • пер. Ванный, 14, 16, 18, 20, 22;
  • пгт Черноморское — все дома;
  • пгт. Черноморское-2 — все дома;
  • село Григоровка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее фискалы рассказали об изменении размера налоговой социальной льготы и кто ее может получить в 2024 году. Благодаря ей, некоторые украинцы имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода.

Также в Украине часть граждан вправе платить за жилищно-коммунальные меньше. Эксперты рассказали, кому предоставляют скидку 25% на начисленную сумму в платежках.

коммунальные услуги
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ремонт
Одесская область
водоснабжение
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