Жители Одесской области остались до вечера без воды — кто именно
Сегодня, 13 февраля, часть жителей Одесской области осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- пер. Ванный, 14, 16, 18, 20, 22;
- пгт Черноморское — все дома;
- пгт. Черноморское-2 — все дома;
- село Григоровка — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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