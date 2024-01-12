Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мешканці Приморського району Одеси залишилися до завтра без води — де саме arrow

Мешканці Приморського району Одеси залишилися до завтра без води — де саме

12 січня 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Приморського району Одеси залишилися до завтра без води — де саме
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 12 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до завтра 13:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

  • вул. Балківська, 35, 35/1;
  • узвіз Маринеска — усі будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні, ймовірно, зростуть тарифи на комунальні послуги. Йдеться про газ, гарячу воду та опалення. Утім, різкого зростання розцінок не буде.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
аварія
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі