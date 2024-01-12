Мешканці Приморського району Одеси залишилися до завтра без води — де саме
Сьогодні, 12 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до завтра 13:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Балківська, 35, 35/1;
- узвіз Маринеска — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, в Україні, ймовірно, зростуть тарифи на комунальні послуги. Йдеться про газ, гарячу воду та опалення. Утім, різкого зростання розцінок не буде.
Читайте Новини.LIVE!