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Жители Приморского района Одессы остались до завтра без воды — где именно

12 января 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Приморского района Одессы остались до завтра без воды — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до завтра в 13:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Балковская, 35, 35/1;
  • спуск Маринеско – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
авария
Одесская область
водоснабжение
вода
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