Жители Приморского района Одессы остались до завтра без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 12 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до завтра в 13:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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ул. Балковская, 35, 35/1;

спуск Маринеско – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.