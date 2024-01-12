Жители Приморского района Одессы остались до завтра без воды — где именно
Сегодня, 12 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до завтра в 13:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Балковская, 35, 35/1;
- спуск Маринеско – все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине, вероятно, поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.
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