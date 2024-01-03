Мешканці центру Одеси залишилися до вечора без води

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 3 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Велика Арнаутська — непарні будинки;

вул. Мала Арнаутська — парні будинки;

вул. Леонтовича — усі будинки;

вул. Чорновола — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети у Приморському районі Одеси

Гагаріна проспект, 33ю;

Академічна, 11ю;

Ольгіївська, 37ю;

Старопортофранківська, 105ю;

Академічна, 2ю (працює до 18:00);

Академічна, 30ю;

Старобазарний сквер.

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.