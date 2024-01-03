Жители центра Одессы остались до вечера без воды
3 января 2024 13:40
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
Сегодня, 3 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Читайте также:
Где нет воды
- ул. Большая Арнаутская — нечетные дома;
- ул. Малая Арнаутская - парные дома;
- ул. Леонтовича — все дома;
- ул. Черновола — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Приморском районе Одессы
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю;
- Старозарный сквер.
Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.
Читайте Новини.LIVE!