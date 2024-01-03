Жители центра Одессы остались до вечера без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 3 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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ул. Большая Арнаутская — нечетные дома;

ул. Малая Арнаутская - парные дома;

ул. Леонтовича — все дома;

ул. Черновола — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Приморском районе Одессы

Гагарина проспект, 33ю;

Академическая, 11ю;

Ольгиевская, 37ю;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2ю (работает до 18:00);

Академическая, 30ю;

Старозарный сквер.

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.