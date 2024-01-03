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Жители центра Одессы остались до вечера без воды

3 января 2024 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители центра Одессы остались до вечера без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Большая Арнаутская — нечетные дома;
  • ул. Малая Арнаутская - парные дома;
  • ул. Леонтовича — все дома;
  • ул. Черновола — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Приморском районе Одессы

  • Гагарина проспект, 33ю;
  • Академическая, 11ю;
  • Ольгиевская, 37ю;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • Академическая, 30ю;
  • Старозарный сквер.

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

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