Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Метеочутливим людям слід бути обережним: якою буде погода в Одесі arrow

Метеочутливим людям слід бути обережним: якою буде погода в Одесі

8 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 вересня
Жінка гуляє вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній день робочого тижня на одеситів чекає мінлива хмарність. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім, слід бути готовим до підвищеного атмосферного тиску.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с.
  • Температура вночі 15 – 17°С, вдень 24 – 26°С.
  • Температура морської води 22 – 23°С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 36%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с
  • Температура вночі 14 – 19°С, на півночі 9 – 11°С, вдень 23 – 28°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 8 вересня, в Україні очікують невелику хмарність, без опадів. Водночас синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у значній частині регіонів. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз