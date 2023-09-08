Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 вересня

Жінка гуляє вулицею. Фото: Новини.LIVE

В останній день робочого тижня на одеситів чекає мінлива хмарність. Синоптики не передбачають істотних опадів, втім, слід бути готовим до підвищеного атмосферного тиску.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с.

Температура вночі 15 – 17°С, вдень 24 – 26°С.

Температура морської води 22 – 23°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 36%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с

Температура вночі 14 – 19°С, на півночі 9 – 11°С, вдень 23 – 28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 8 вересня, в Україні очікують невелику хмарність, без опадів. Водночас синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у значній частині регіонів. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.