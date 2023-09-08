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Метео чувствительным людям следует быть осторожным: какой будет погода в Одессе

8 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 сентября.
Женщина гуляет по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний день рабочей недели одесситов ожидает переменная облачность. Синоптики не подразумевают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к повышенному атмосферному давлению.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15 – 17°С, днем ​​24 – 26°С.
  • Температура морской воды 22 – 23°С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 36%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с
  • Температура ночью 14 – 19°С, на севере 9 – 11°С, днем ​​23 – 28°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 8 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. В то же время, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в значительной части регионов. Подробный прогноз погоды читайте в материале .

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