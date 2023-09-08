Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 сентября.

Метео чувствительным людям следует быть осторожным: какой будет погода в Одессе
8 сентября 2023 06:30
Женщина гуляет по улице. Фото: Новини.LIVE
В последний день рабочей недели одесситов ожидает переменная облачность. Синоптики не подразумевают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к повышенному атмосферному давлению.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15 – 17°С, днем 24 – 26°С.
- Температура морской воды 22 – 23°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 36%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с
- Температура ночью 14 – 19°С, на севере 9 – 11°С, днем 23 – 28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В пятницу, 8 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. В то же время, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в значительной части регионов. Подробный прогноз погоды читайте в материале .