Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 сентября.

Женщина гуляет по улице. Фото: Новини.LIVE

В последний день рабочей недели одесситов ожидает переменная облачность. Синоптики не подразумевают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к повышенному атмосферному давлению.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15 – 17°С, днем ​​24 – 26°С.

Температура морской воды 22 – 23°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 36%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с

Температура ночью 14 – 19°С, на севере 9 – 11°С, днем ​​23 – 28°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 8 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. В то же время, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в значительной части регионов. Подробный прогноз погоды читайте в материале .