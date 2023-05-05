Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 травня

Одесити відпочивають біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В останній день робочого тижня температура повітря має прогрітись до +22 градусів. Втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде вище норми.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вітер північний 5-10 м/с.

Температура вночі 9-11°С, вдень 17-19°С.

Температура морської води 12-13°С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 68%.

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Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°С, вдень 17-22°С.

На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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