Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 травня

Метеочутливим людям слід бути уважним: якою буде погода в Одесі сьогодні
5 травня 2023 06:30
Одесити відпочивають біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
В останній день робочого тижня температура повітря має прогрітись до +22 градусів. Втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде вище норми.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північний 5-10 м/с.
- Температура вночі 9-11°С, вдень 17-19°С.
- Температура морської води 12-13°С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 68%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північний 5-10 м/с.
- Температура вночі 6-11°С, вдень 17-22°С.
- На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
5 травня, очікується суха сонячна погода в більшості областей України. В деяких частинах країни можливі невеликі опади.