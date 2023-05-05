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Метеочутливим людям слід бути уважним: якою буде погода в Одесі сьогодні

5 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 травня
Одесити відпочивають біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній день робочого тижня температура повітря має прогрітись до +22 градусів. Втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде вище норми. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північний 5-10 м/с.
  • Температура вночі 9-11°С, вдень 17-19°С.
  • Температура морської води 12-13°С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 68%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північний 5-10 м/с.
  • Температура вночі 6-11°С, вдень 17-22°С.
  • На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

5 травня, очікується суха сонячна погода в більшості областей України. В деяких частинах країни можливі невеликі опади.

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