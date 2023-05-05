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Метеочувствительным людям следует быть внимательным: какой будет погода в Одессе сегодня

5 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 мая.
Одесситы отдыхают у моря. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний день рабочей недели температура воздуха должна прогреться до +22 градусов. Впрочем, метео чувствительным людям следует быть внимательным, ведь атмосферное давление будет выше нормы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северный 5-10 м/с.
  • Температура ночью 9-11°С, днем 17-19°С.
  • Температура морской воды 12–13°С.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность — 68%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северный 5-10 м/с.
  • Температура ночью 6-11°С, днем 17-22°С.
  • На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

5 мая ожидается сухая солнечная погода в большинстве областей Украины. В некоторых частях страны возможны небольшие осадки.

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