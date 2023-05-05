Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 мая.

Метеочувствительным людям следует быть внимательным: какой будет погода в Одессе сегодня
5 мая 2023 06:30
Одесситы отдыхают у моря. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
В последний день рабочей недели температура воздуха должна прогреться до +22 градусов. Впрочем, метео чувствительным людям следует быть внимательным, ведь атмосферное давление будет выше нормы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный 5-10 м/с.
- Температура ночью 9-11°С, днем 17-19°С.
- Температура морской воды 12–13°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 68%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный 5-10 м/с.
- Температура ночью 6-11°С, днем 17-22°С.
- На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
5 мая ожидается сухая солнечная погода в большинстве областей Украины. В некоторых частях страны возможны небольшие осадки.