Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 мая.

Одесситы отдыхают у моря. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

В последний день рабочей недели температура воздуха должна прогреться до +22 градусов. Впрочем, метео чувствительным людям следует быть внимательным, ведь атмосферное давление будет выше нормы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 17-19°С.

Температура морской воды 12–13°С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 68%.

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Температура ночью 6-11°С, днем 17-22°С.

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