М'ясо на одеському Новому базарі дешевшає: ціни на сезонні овочі

Новий ринок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

Розпал літа асоціюється не лише з морем та відпочинком, а й зі свіжими фруктами та овочами. На одеських ринках ціни на вирощені в Україні помідори, огірки та картоплю поступово знижуються, а ягоди, сезон яких добігає кінця, навпаки дорожчають. Для любителів м'яса також є добрі новини — ціни на нього продовжують падати.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися рядами та дізналися актуальні ціни на овочі, зелень, фрукти, ягоди, молочну та м’ясну продукцію на Новому ринку.

Овочі на ринку

На овочевих рядах вибір великий: є молода картопля, кабачки, капуста, огірки, помідори, перець та зелень. Найдоступнішими залишаються сезонні овочі, а за зелень просять від 15 гривень за пучок. Утім, не всі продукти добре витримують липневу погоду.

"Цвітна і броколі капуста через спеку швидко горять. Тому дорогі — 150-200 грн за кілограм. Загалом продукція в більшості йде з Кілії, Житомира", — каже продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів та зелені

Молода картопля — 30 грн/кг

Морква — 60 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Цибуля — 60 грн/кг

Кабачки — 40 грн/кг

Молода капуста — 50 грн/кг

Зелений перець — 120 грн/кг

Червоний іспанський перець — 230 грн/кг

Перець капі — 250 грн/кг

Помідори — 80–150 грн/кг

Огірки — 50–60 грн/кг

Баклажани — 120–150 грн/кг

Цвітна капуста — 150 грн/кг

Броколі — 200 грн/кг

Гриби — 130–140 грн/кг

Зелень — 15–20 грн за пучок

Кукурудза — 30 грн за качан

Овочі на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди

На фруктових рядах зараз усе змінюється буквально щотижня. Черешня, полуниця та вишня вже відходять, а персики, дині, кавуни й інжир лише починають з’являтися у більшій кількості. Через це одні ягоди дорожчають, а інші фрукти, навпаки, стають доступнішими. Фрукти та ягоди на ринок привозять переважно з Кілії, Ізмаїла, Татарбунарів, Вінниччини та Житомирщини, а частина імпортного асортименту — з Іспанії та Нової Зеландії.

"Ще не почався масовий сезон наших яблук і груш — це буде вже в серпні. Зараз більше ягід, а потім фруктів стане більше, а ягід — менше. Наші яблука поки з’являються дрібненькі, білий налив лише починається. Треба ще трошки почекати — десь тиждень-два, і вибір наших фруктів буде більшим. Тоді імпортні вже й брати не будуть, бо буде що обирати", — коментує продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про фрукти та ягоди. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід

Черешня — 120–300 грн/кг

Абрикоси — 150–170 грн/кг

Персик — 250 грн/кг

Вишня — 180-200 грн/кг

Кавун — 50 грн/кг

Диня — 150 грн/кг

Молоді яблука — 100 грн/кг

Інжир — 500 грн/кг

Малина — 250–350 грн/кг

Лохина — 400–500 грн/кг

Полуниця — 200–250 грн/кг

Виноград — 400 грн/кг

Лимони — 150–200 грн/кг

Іспанська груша — 180–200 грн/кг

Авокадо звичайне — 70 грн/шт.

Авокадо хаас — 120–150 грн/шт.

Фрукти та ягоди на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

На молочному ряду беруть бринзу, сулугуні, сметану, вершки та домашнє масло — усе привозять із Березівки. Через спеку весь товар одразу на прилавок не викладають: більшу частину тримають у холодильній камері, а невеликі порції ставлять біля спеціальних контейнерів з льодом. Від мух тут теж знайшли простий народний захист — у половинки лимона встромляють гвоздику.

"Упродовж літа більшість цін залишалася такою самою. Лише сир середньої жирності навесні та взимку коштував 180 гривень, а знежирений — 150. Зараз вони трохи подешевшали: до 150 та 120 гривень відповідно", — ділиться продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість сирів

Сулугуні — 350 грн/кг

Сирні нитки та палички — 350 грн/кг

Молода овеча бринза — 350 грн/кг

Бочкова овеча бринза — 350 грн/кг

Козяча бринза середньої солоності — 350 грн/кг

Бочкова козяча бринза — 350 грн/кг

Коров’яча бринза — 260 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Моцарела — 320 грн/кг

Вартість кисломолочних продуктів

Жирний кисломолочний сир — 240 грн/кг

Сир середньої жирності — 150 грн/кг

Знежирений сир — 120 грн/кг

Сир із пряженого молока — 280 грн/кг

Вершкове масло — 500 грн/кг

Вершки — 350 грн/кг

Жирна сметана — 260 грн/кг

Нежирна сметана — 150 грн/кг

Молоко — 50 грн за літр

Випічка

Млинці — 200 грн/кг

Вірменський лаваш, три листи — 35 грн за упаковку

Молочна продукці на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Ковбаси та копчена продукція

На м’ясному ряду пахне копченостями ще здалеку. На прилавках — домашні ковбаси, рулети з курки та індички, ребра, підчеревина, сало й кілька видів вареної ковбаси. Усе привозять із Подільська Одеської області, а вибір тут є і для бутербродів, і для ситної вечері.

"Востаннє ціни змінювалися після Великодня й до сьогодні залишаються такими самими. Немає зараз ситуації, щоб їх підвищувати. Бо й людей немає: влітку вони більше їдять овочі та фрукти", — пояснює продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про копчену продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість ковбас

Куряча копчена домашня ковбаса — 430 грн/кг

Сальна ковбаса — 350 грн/кг

Свиняча домашня рублена ковбаса — 460 грн/кг

Варена ковбаса — 460 грн/кг

Лікарська теляча ковбаса — 460 грн/кг

Любительська ковбаса — 460 грн/кг

Кров’яна ковбаса — 200 грн/кг

Печінкова ковбаса — 230 грн/кг

Вартість копченостей та м’яса

Копчене або печене м’ясо — 480 грн/кг

Свиняча шия — 500 грн/кг

Копчена або печена яловичина — 570 грн/кг

Курячий рулет — 430 грн/кг

Індичий рулет — 430 грн/кг

Копчені ребра — 300 грн/кг

Підчеревина — від 440 грн/кг

Зельц із яловичими язиками — 430 грн/кг

Інше

Сосиски та сардельки — від 400 грн/кг

Сало — 330–350 грн/кг

Копчена продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

Тут свинину можна підібрати під будь-яку страву: лопатку — на тушкування, ребра — на запікання, биток чи чалагач — на сковорідку або гриль. М’ясо молоде, домашнє, тварин годували зерном, а продукцію привезли з Березівського району. Найдоступнішою виявляється лопатка, а найдорожчим — биток.

"Ціни падають. Мабуть, з війною, з такою сьогоднішньою ситуацією. Не дуже беруть люди, немає, мабуть, коштів", ¬— розповідає продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

Чалагач — 250 грн/кг

Биток — 280 грн/кг

Ребра — 240 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

Задня частина — 220 грн/кг

Лопатка — 200 грн/кг

М'ясна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

На Новому ринку зараз усе залежить від сезону, бо одні продукти ще тримаються на прилавках, а інші вже поступово зникають. Черешня й полуниця відходять, зате все більше стає персиків, динь, кавунів і молодих овочів. Десь ціни тримаються, десь ростуть через спеку або малу кількість товару, а на щось, навпаки, вже можна знайти приємніші пропозиції. Тож перед покупками варто придивитися до сезонного — саме там зараз найбільший вибір.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Київському ринку Одеси влітку свинина трохи подешевшала, проте містяни стали брати м’ясо й молочні продукти меншими порціями. Через спеку продавці скоротили асортимент риби, а скумбрія подорожчала до 430 гривень за кілограм.

Як повідомляли Новини.LIVE, на одеському Привозі влітку активно купують свіжу зелень. Більшість продукції вирощують в Одеській області, а ціни починаються від 20 гривень за пучок.