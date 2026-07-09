Ціни на ринку Одеси сьогодні: м’ясо, риба, овочі та фрукти

Київський ринок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Розпал літа, і на одеських ринках змінюється асортимент продукції. Вже зараз прилавки заповнені вітчизняними товарами. Найбільший попит серед покупців мають сезонні овочі та фрукти. Продавці намагаються стримувати ціни, щоб зробити свою продукцію доступною для всіх.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися рядами та дізналися актуальні ціни на молочні продукти, м’ясо, рибу, мед, фрукти, ягоди, зелень та овочі на Київському ринку.

Овочі та зелень

На овочевих рядах зараз усе по-літньому свіже й строкате. Зелень привозять з Одеської області — з Біляївки, Ясок та Надлиманського. Овочі є з Ізмаїла, Маяк та Троїцького, а поруч із місцевим товаром — імпортний перець та авокадо. Ціни й асортимент відрізняються залежно від прилавка, але попит зараз помітно сезонний: найчастіше беруть зелень, овочі для салатів і набори для соління.

"Зараз найбільше беруть овочі та зелень. Віники для соління гарно йдуть, листя селери, бо всі люди солять огірки, помідори. Гострий перчик — хіт сезону. Влітку попит завжди збільшується, бо люди виходять на вулицю радісні, сонце світить. Усі приходять, купують щось свіженьке на салатик", — підсумовує продавець Антон.

Продавець Антон про овочі та зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Морква — 55 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Буряк — 40 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Цибуля — 60 грн/кг

Перець зелений — 20 грн/од.

Перець солодкий — 135–180 грн/кг

Томат — 90–150 грн/кг

Броколі — 180 грн/кг

Батат — 250 грн/кг

Гриби — 150 грн/кг

Авокадо — 120 грн/од.

Вартість зелені

Цибуля зелена — 30 грн/100 г

Кріп, петрушка, кінза — 30 грн/100 г

Шпинат — 30 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Імбир — 300 грн/кг

М’ята — 30 грн/пучок

Базилік — 20 грн/пучок

Салат — 20 грн/пучок

Рукола — 40 грн/100 г

Овочі та зелень на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

На молочних рядах Київського ринку — домашній сир, сметана, молоко та інша продукція з Ананьїва. Продавці кажуть, що цього тижня ціни трохи нижчі. Беруть не так багато, як раніше, частіше — невеликі порції "на зараз". Та й людей на ринку поменшало: літо, спека, море — багато одеситів відпочивають на узбережжі.

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"Людей менше. Раніше брали кілограм-два, а зараз — грамів 200–300. Може, ціна трошки впала, але загалом усе як зазвичай. Свої клієнти приходять. Якщо сонечко, то всі на морі, і в нас менше людей, бо відпочивають", — каже продавчиня Анна.

Продавчиня Анна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочних продуктів та сирів

Сир нежирний — 80 грн/кг

Сир середньої жирності — 160 грн/кг

Сир жирний — 200 грн/кг

Масло домашнє — 450 грн/кг

Вершки домашні — 400 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Молоко — 70 грн/1,5 л

Молочна продукція на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

Літо помітно змінило і м’ясний ряд. Ціни тут майже тримаються на тому ж рівні, а от запити покупців стали більш сезонними. Найчастіше зараз беруть свинину — на шашлик, для поїздок на природу. Продавці кажуть, що товар привозять із Вінниччини.

"Ціни на м’ясо такі, як були, а на свинину навіть впали. Зараз більше тих, хто відпочиває. Багато беруть шашлик, свинину. На вихідні людей більше, у будні — менше", — розповідає продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса птиці

Курка — 170–180 грн/кг

Перепілка — 380 грн/кг

Філе куряче — 250 грн/кг

Індичка — 370 грн/кг

Вартість субпродуктів

Печінка куряча — 170 грн/кг

Серця курячі — 170 грн/кг

Пупки курячі — 170 грн/кг

Серця індичі — 350 грн/кг

Пупки індичі — 350 грн/кг

Вартість маринованої продукції

Ковбаси гриль — 350 грн/кг

Шия — 450 грн/кг

Перепілка — 550 грн/кг

Вартість свинини

Задня частина — 250 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Лопатка — 230 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Шия — 350 грн/кг

Сало — 250 грн/кг

Вартість телятини

Задня частина — 380 грн/кг

Молочна телятина — 450 грн/кг

Набір для супу — 250 грн/кг

Вартість фаршу

Курка — 250 грн/кг

Індичка — 280 грн/кг

Свинина з телятиною — 250 грн/кг

М'ясна продукція на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд

Вибір на рибному ряду став трохи меншим, бо продавці беруть переважно ту рибу, яку швидко розкуповують. Ціни на більшість позицій поки тримаються, подорожчала лише скумбрія. Але, кажуть на ринку, це не тільки одеська історія — на вартість вплинула заборона на вилов. Попит при цьому не зник, бо навіть у сезон моря, фруктів і відпусток люди все одно купують рибу додому.

"Асортимент впав, бо дуже спекотно, тому беремо на продаж те, що найпопулярніше. Ціни поки не виросли. Лише скумбрія зросла в ціні: до Нового року була 380 гривень. Там маленька квота на вилов, тому всюди піднялися ціни. Попит не змінився: люди хочуть їсти. Вони більше на море ходять, там фрукти, але й удома їсти хочеться", — пояснює продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про рибну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість свіжомороженої риби

Скумбрія — 430 грн/кг

Салака — 130 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Хек без луски — 190 грн/кг

Хек молочний — 235 грн/кг

Набір для юшки — 120 грн/кг

Вартість малосольної риби

Скумбрія — 450 грн/кг

Хамса чорноморська — 250 грн/кг

Рибна продукція на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду

Серед торгових рядів можна знайти й натуральний мед. Його привозить із Помічної пані Людмила. Вона також каже, що покупців зараз небагато через курортний сезон, бо всі на морі, і через спеку гуляти зовсім не хочеться. Ціни за рік зросли приблизно на 30 гривень, але різкого подорожчання немає.

"Зараз людей мало. Тривоги заважають, та й погода не сприяє, бо дуже жарко. Ціни подорожчали, але не сильно. Якщо минулого року стаканчик був 120 гривень, то цього року — 150", — коментує продавчиня Людмила.

Продавчиня Людмила про продукцію пасіки. Фото: Новини.LIVE

Вартість продукції пасіки

Різнотрав’я лісове — 150 грн/650 г

Соти — 280 грн

Горіхи в меду з білої акації — 250 грн

Літрова банка меду — 400–500 грн

Продукція пасіки на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди

На фруктових рядах зараз усього потроху: кишмиш ще єгипетський, нектарини теж поки не наші, а от лохина вже українська. Полуницю привозять із Вінниці, абрикоси є і молдавські, і наші. Найчастіше люди беруть малину й абрикоси, бо хтось уже думає про заготівлі на зиму. А той, хто бере кукурудзу за 30 гривень за качан, просто купує щось смачне на море. Продавці помічають, що на ринку також побільшало покупців туристів, люди їдуть в Одесу, аби змінити обстановку і трохи перепочити.

"Найбільше зараз беруть малину, бо думають, ніби її не буде. Але ж є ще осіння, тому не поспішайте. Абрикоси дуже добре беруть: люди якось уже готуються до зими. І кукурудзу, бо хочуть себе побалувати, особливо приїжджі. На морі купити дорогувато, а самі собі купили, зварили й отримали задоволення. Є трохи немісцевого товару, а так — усе наше", — ділиться продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про фрукти та ягоди. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Виноград — 300 грн/кг

Черешня — 300 грн/кг

Абрикоси — 120–160 грн/кг

Вартість ягід

Малина — 250 грн/коробка

Полуниця — 180–200 грн/кг

Лохина — 500 грн/кг

Фрукти та ягоди на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

Одесити не набирають повні пакети, як раніше, а беруть щось на салат, щось на шашлик, ягоди — в морозилку чи на варення, кукурудзу — на море. Продавці підлаштовуються і менше тримають того, що може зіпсуватися у спеку, тому в асортименті залишається те, що швидко розбирають. Київський ринок цього літа пропонує маленькі сезонні радощі, які знаходять місце в одеських кошиках.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на одеському Привозі влітку зріс попит на зелень. Найчастіше покупці беруть кріп до молодої картоплі, петрушку, зелену цибулю, салати та м’яту для напоїв. Більшість продукції привозять з Одеської області, а ціни стартують від 20 гривень за пучок.

Також Новини.LIVE писали, що на одеському Привозі цього літа подешевшала свинина. Продавці пояснюють це зниженням закупівельної ціни та меншим попитом через спеку, море й сезон овочів та фруктів. Найдоступнішою серед основних позицій стала лопатка — від 180 гривень за кілограм, а шийка коштує близько 280 гривень.