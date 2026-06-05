Молочки на одеських ринках стає більше: вартість сьогодні

Люди купують молочку. Фото: Новини.LIVЕ

На молочному ряду Київського ринку в Одесі з початком літа змінився не лише асортимент, а й якість продукції. Продавці кажуть, що корови перейшли на свіжу траву, тому молоко, масло та вершки стали більш насиченими за смаком. Покупці продовжують регулярно приходити за домашньою продукцією, хоча великого ажіотажу на ринку немає. Торгівля йде стабільно, а ціни залишаються на звичному рівні.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на молочну продукцію.

Літня молочка

Саме влітку домашня молочна продукція набуває особливого смаку. Причина — свіжа трава, якою харчуються корови на пасовищах. Через це змінюється не лише смак, а й зовнішній вигляд продуктів. Продавчиня Анна розповіла, що покупці часто звертають увагу саме на колір масла та насиченість молока.

"Зараз молочка більш насичена, корови пасуться, їдять траву. Взимку на кормах продукт уже не такий якісний. Подивіться на масло — воно жовте, красиве і жирніше", — каже жінка.

Продавчиння Анна про товар. Фото: Новини.LIVЕ

За її словами, попит на домашню продукцію залишається стабільним. Люди купують потроху, але регулярно.

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Скільки коштує

На початку червня на молочному ряду Київського ринку діють такі ціни:

Творог жирний — 200 грн/кг;

Творог середньої жирності — 150 грн/кг;

Творог нежирний — 120 грн/кг;

Сметана — 160 грн/л;

Вершки — 400 грн/л;

Масло — 450 грн/кг;

Молоко — 40 грн/л;

Яйця — 70 грн за десяток.

Масло на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Попит на молочку

Попри зростання цін на продукти харчування, домашня молочна продукція залишається затребуваною серед одеситів. Покупці найчастіше обирають молоко, сметану, масло та творог. Продавці кажуть, що великого напливу людей немає, однак постійні клієнти продовжують приходити за перевіреними продуктами.

На ринку сподіваються, що з початком активного літнього сезону покупців стане більше. А поки що головною перевагою домашньої молочки залишається її сезонна якість, яку, за словами продавців, забезпечує свіжа трава на пасовищах.

Творог на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Як обрати якісну молочку

Покупцям радять звертати увагу не лише на ціну, а й на зовнішній вигляд та запах продуктів. Якісне домашнє молоко має приємний молочний аромат без сторонніх запахів, а сметана повинна бути однорідною та густою. Якщо продукт має різкий кислий запах або неоднорідну структуру, від покупки краще відмовитися.

Масло також можна оцінити за кольором і консистенцією. У теплий період року воно часто набуває насиченого жовтого відтінку через те, що корови харчуються свіжою травою. Водночас фахівці зазначають, що сам колір не є єдиною ознакою якості. Хороше вершкове масло має бути щільним, легко різатися ножем і не кришитися.

Під час вибору творогу варто звернути увагу на його текстуру. Якісний продукт має бути розсипчастим, але не сухим, без надлишку рідини. Крім того, продавці радять купувати молочну продукцію лише в місцях, де дотримуються санітарних вимог і можуть підтвердити проходження ветеринарного контролю. Це допомагає уникнути ризиків для здоров'я та отримати справді свіжий продукт.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сезон полуниці в Одеській області набирає обертів, а ціни на популярну ягоду продовжують знижуватися. На Київському ринку Одеси покупцям пропонують свіжу полуницю з Кілії за кількома ціновими категоріями. Продавці запевняють, що ягода щойно зібрана та готова до дегустації просто біля прилавків. Велика кількість товару на ринку вже впливає на вартість і робить полуницю доступнішою для покупців.

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