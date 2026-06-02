Попит на м'ясо в Одесі зростає: ціни на ринку сьогодні

На Київському ринку в Одесі домашня свинина залишається затребуваною, а продавці не прогнозують здешевлення продукції. За словами торговців, головна причина — складність закупівлі домашньої худоби та високі витрати на її вирощування. Попри це, покупці продовжують приходити на ринок і купувати м’ясо навіть невеликими порціями.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на свинину.

Домашня продукція

У м’ясному ряду Київського ринку продавці пропонують широкий вибір домашньої свинини. За словами продавчині Галини, така продукція відрізняється від фермерської чи промислової, тому й коштує дорожче. Жінка пояснює, що для закупівлі домашніх свиней доводиться їздити селами та шукати якісну худобу. Крім того, власники домашніх господарств продають тварин за вищими цінами, адже витрачають багато часу й коштів на їх утримання.

"Я торгую домашньою продукцією. Для того, щоб цю свинку заготовити, треба дуже багато вкласти. По-перше, це процес — проїздити по селах і її знайти. По-друге, люди домашню худобу продають з урахуванням того, що вона дорожча. Тому ціна на таку свинину тримається", — каже продавчиня Галина.

Вартість м'яса

Станом на початок червня на Київському ринку домашню свинину продають за такими цінами:

Шия — 350 грн/кг

Філей — 350 грн/кг

Біток — 300 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Задня частина — 260 грн/кг

Лопатка — 250 грн/кг

Печеня — 250 грн/кг

Спинка (сало) — 250 грн/кг

Гомілка — 120 грн/кг

Дарницька — 230 грн/кг

Сало тонке — 150 грн/кг

Сало найтонше — 50 грн/кг

Сало ціле — 200 грн/кг

Печінка — 80 грн/кг

Нирки — 70 грн/кг

Легені — 50 грн/кг

Попит стабільний

Попри нинішні ціни, продавці не скаржаться на нестачу покупців. За словами Галини, постійні клієнти продовжують купувати домашню свинину, а попит залишається стабільним незалежно від сезону.

"Хто купував, той купує, нічого не змінюється. Дякувати Богу, всі приходять, хоч маленький кусочок, але беруть", — розповідає продавчиня.

Торговці зазначають, що найбільшим попитом користуються шия, філей та ребра. Водночас покупці часто обирають і субпродукти, які залишаються найдоступнішими позиціями на прилавках.

Як обрати свинину

Під час купівлі свинини варто звертати увагу не лише на ціну, а й на зовнішній вигляд м'яса. Свіжа свинина має рівномірний рожевий або світло-червоний колір без сірих, зеленуватих чи темних плям. Важливим показником якості є сало. Воно повинно бути білим або злегка кремовим. Якщо жир жовтий чи сірий, це може свідчити про тривале зберігання продукту.

Також варто оцінити запах м'яса. Свіжа свинина має легкий і приємний аромат без кислих, затхлих або різких ноток. Крім того, якісне м'ясо залишається пружним: після натискання пальцем його поверхня швидко повертає початкову форму. Фахівці радять купувати свинину лише в перевірених місцях торгівлі та за можливості цікавитися результатами ветеринарно-санітарної перевірки продукції. Це допоможе бути впевненими не лише в свіжості, а й у безпечності м'яса.

