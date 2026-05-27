Полуниця та кавуни: вартість ягід в Одесі сьогодні

Кавуни на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Наприкінці травня одеські ринки та супермаркети вже заповнюються першими літніми ягодами й баштанними. Найбільше покупці звертають увагу на полуницю та ранні кавуни, хоча ціни поки залишаються доволі високими. Продавці кажуть, що вартість змінюється буквально щодня — усе залежить від постачання, погоди та витрат на доставку. Водночас на ринках уже помітно, що сезон поступово набирає обертів, а ціни починають просідати.

Журналісти Новини.LIVE дізналися ціни на полуницю та перші кавуни в Одесі.

Перші кавуни

У мережі супермаркетів свіжі кавуни продають по акційній ціні 89,99 гривні за кілограм. Знижка становить 23%, адже повна вартість сягає 119 гривень за кілограм.

Цінник на кавун у супермаркеті. Фото: Новини.LIVЕ

Попри акцію, перші баштанні поки залишаються дорогими для більшості покупців. Наприклад, ранній кавун вагою 3,444 кілограма обійдеться приблизно у 309,93 гривні. Наразі продаються переважно перші імпортні партії до старту масового українського сезону.

Вартість одного кавуна. Фото: Новини.LIVЕ

Кавуни на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Полуниця дешевшає щодня

На ринку "Черемушки" в Одесі головною новиною цього тижня стала полуниця. Якщо ще кілька днів тому її продавали майже по 300 гривень за кілограм, то зараз ціна впала до 170–200 гривень. Продавці пояснюють це тим, що ягода активно входить у сезон, а постачання з різних районів області поступово збільшується. Через це ринок поки не може стабілізуватися, а ціни буквально "стрибають" щодня.

Читайте також:

"Вчора ми продавали полуницю по 150–180 гривень, а сьогодні — 200–170 гривень. Вона зараз постійно стрибає в ціні. Ще в понеділок була по 290–280 гривень, а сьогодні вже значно дешевше, — розповіла продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про полуницю. Фото: Новини.LIVЕ

За її словами, більшість ягоди везуть із Кілії. Саме витрати на пальне зараз найбільше впливають на кінцеву вартість продукції.

Полуниця на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Які ще ягоди та фрукти продають

Окрім полуниці, на ринку активно продають інші сезонні фрукти та ягоди. Водночас імпортні позиції поки залишаються дорогими, особливо лимони та лохина. Лариса каже, що цього року ціни трохи вищі, ніж були торік у цей самий період.

"Трошки дешевше в цей час було минулого року. Полуниця теж була дешевша. Але зараз усе залежить від топлива. Черешня трохи пізніше буде, бо було дуже холодно, але наша черешня точно буде", — каже продавчиня.

Лохина на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на фрукти та ягоди на ринку "Черемушки":

полуниця — 170–200 грн/кг;

яблука — 80 грн/кг;

банани — 100 грн/кг;

лимони — 230 грн/кг;

лохина — 1500 грн/кг.

Лимони на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, на ринку "Черемушки" в Одесі побільшало місцевих овочів та зелені. Продавці кажуть, що імпорт поступово зникає з прилавків. Водночас ціни на частину ранніх овочів залишаються високими через витрати на доставку та пальне. Продукцію на ринок везуть із Кілії, Маяків, Ясьок, Білгород-Дністровського та Умані.

Також Новини.LIVE писали, що на одеському Привозі сезон дунайського оселедця добігає кінця. Свіжу дунайку на прилавках можна буде знайти ще приблизно два тижні, після чого вона майже зникне з продажу до наступного сезону.