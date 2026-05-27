Клубника и арбузы: стоимость ягод в Одессе сегодня

В конце мая одесские рынки и супермаркеты уже заполняются первыми летними ягодами и бахчевыми. Больше всего покупатели обращают внимание на клубнику и ранние арбузы, хотя цены пока остаются довольно высокими. Продавцы говорят, что стоимость меняется буквально каждый день — все зависит от поставок, погоды и расходов на доставку. В то же время на рынках уже заметно, что сезон постепенно набирает обороты, а цены начинают проседать.

Первые арбузы

В сети супермаркетов свежие арбузы продают по акционной цене 89,99 гривны за килограмм. Скидка составляет 23%, ведь полная стоимость достигает 119 гривен за килограмм.

Несмотря на акцию, первые бахчевые пока остаются дорогими для большинства покупателей. Например, ранний арбуз весом 3,444 килограмма обойдется примерно в 309,93 гривны. Сейчас продаются преимущественно первые импортные партии до старта массового украинского сезона.

Клубника дешевеет с каждым днем

На рынке "Черемушки" в Одессе главной новостью этой недели стала клубника. Если еще несколько дней назад ее продавали почти по 300 гривен за килограмм, то сейчас цена упала до 170-200 гривен. Продавцы объясняют это тем, что ягода активно входит в сезон, а поставки из разных районов области постепенно увеличиваются. Из-за этого рынок пока не может стабилизироваться, а цены буквально "прыгают" ежедневно.

"Вчера мы продавали клубнику по 150-180 гривен, а сегодня — 200-170 гривен. Она сейчас постоянно прыгает в цене. Еще в понедельник была по 290-280 гривен, а сегодня уже значительно дешевле, — рассказала продавщица Лариса.

По ее словам, большинство ягоды везут из Килии. Именно расходы на топливо сейчас больше всего влияют на конечную стоимость продукции.

Какие еще ягоды и фрукты продают

Кроме клубники, на рынке активно продают другие сезонные фрукты и ягоды. В то же время импортные позиции пока остаются дорогими, особенно лимоны и голубика. Лариса говорит, что в этом году цены немного выше, чем были в прошлом году в этот же период.

"Немножко дешевле в это время было в прошлом году. Клубника тоже была дешевле. Но сейчас все зависит от топлива. Черешня чуть позже будет, потому что было очень холодно, но наша черешня точно будет", — говорит продавщица.

Цены на фрукты и ягоды на рынке "Черемушки":

клубника — 170-200 грн/кг;

яблоки — 80 грн/кг;

бананы — 100 грн/кг;

лимоны — 230 грн/кг;

голубика — 1500 грн/кг.

