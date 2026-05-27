Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Клубника и арбузы: стоимость ягод в Одессе сегодня

Клубника и арбузы: стоимость ягод в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 18:33
Клубника и арбузы: стоимость ягод в Одессе сегодня
Арбузы на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

В конце мая одесские рынки и супермаркеты уже заполняются первыми летними ягодами и бахчевыми. Больше всего покупатели обращают внимание на клубнику и ранние арбузы, хотя цены пока остаются довольно высокими. Продавцы говорят, что стоимость меняется буквально каждый день — все зависит от поставок, погоды и расходов на доставку. В то же время на рынках уже заметно, что сезон постепенно набирает обороты, а цены начинают проседать.

Журналисты Новини.LIVE узнали цены на клубнику и первые арбузы в Одессе.

Первые арбузы

В сети супермаркетов свежие арбузы продают по акционной цене 89,99 гривны за килограмм. Скидка составляет 23%, ведь полная стоимость достигает 119 гривен за килограмм.

Ціни на кавуни в Одесі
Ценник на арбуз в супермаркете. Фото: Новини.LIVЕ

Несмотря на акцию, первые бахчевые пока остаются дорогими для большинства покупателей. Например, ранний арбуз весом 3,444 килограмма обойдется примерно в 309,93 гривны. Сейчас продаются преимущественно первые импортные партии до старта массового украинского сезона.

Ціни на кавуни в Одесі
Стоимость одного арбуза. Фото: Новини.LIVЕ
Ціни на кавуни в Одесі
Арбузы на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Клубника дешевеет с каждым днем

На рынке "Черемушки" в Одессе главной новостью этой недели стала клубника. Если еще несколько дней назад ее продавали почти по 300 гривен за килограмм, то сейчас цена упала до 170-200 гривен. Продавцы объясняют это тем, что ягода активно входит в сезон, а поставки из разных районов области постепенно увеличиваются. Из-за этого рынок пока не может стабилизироваться, а цены буквально "прыгают" ежедневно.

Читайте также:

"Вчера мы продавали клубнику по 150-180 гривен, а сегодня — 200-170 гривен. Она сейчас постоянно прыгает в цене. Еще в понедельник была по 290-280 гривен, а сегодня уже значительно дешевле, — рассказала продавщица Лариса.

Полуниця в Одесі
Продавщица Лариса о клубнике. Фото: Новини.LIVЕ

По ее словам, большинство ягоды везут из Килии. Именно расходы на топливо сейчас больше всего влияют на конечную стоимость продукции.

Полуниця в Одесі
Клубника на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Какие еще ягоды и фрукты продают

Кроме клубники, на рынке активно продают другие сезонные фрукты и ягоды. В то же время импортные позиции пока остаются дорогими, особенно лимоны и голубика. Лариса говорит, что в этом году цены немного выше, чем были в прошлом году в этот же период.

"Немножко дешевле в это время было в прошлом году. Клубника тоже была дешевле. Но сейчас все зависит от топлива. Черешня чуть позже будет, потому что было очень холодно, но наша черешня точно будет", — говорит продавщица.

Ціни на фрукти в Одесі
Голубика на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на фрукты и ягоды на рынке "Черемушки":

  • клубника — 170-200 грн/кг;
  • яблоки — 80 грн/кг;
  • бананы — 100 грн/кг;
  • лимоны — 230 грн/кг;
  • голубика — 1500 грн/кг.
Ціни на фрукти в Одесі
Лимоны на базаре. Фото: Новини.LIVЕ

Как сообщали Новини.LIVE, на рынке "Черемушки" в Одессе стало больше местных овощей и зелени. Продавцы говорят, что импорт постепенно исчезает с прилавков. В то же время цены на часть ранних овощей остаются высокими из-за расходов на доставку и топливо. Продукцию на рынок везут из Килии, Маяков, Ясек, Белгород-Днестровского и Умани.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском Привозе сезон дунайской сельди подходит к концу. Свежую дунайку на прилавках можно будет найти еще примерно две недели, после чего она почти исчезнет из продажи до следующего сезона.

Одесса клубника арбуз
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации