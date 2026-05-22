Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні
Травень на одеському ринку — це завжди про перші сезонні радощі та несподівані цінові сюрпризи одночасно. Цього тижня полуниця помітно здешевшала: якщо ще в понеділок вона йшла по 280–290 гривень, то зараз її можна знайти за 170–200. Уманські помідори кількох сортів заполонили прилавки і, за словами продавців, поки що смачніші за місцеві — сезон тільки починається. На цінах традиційно позначається вартість пального: що далі везуть — то дорожче, і це відчувається на всьому, від полуниці з Кілії до сиру від приватних господарств.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на ринок Черемушки, щоб дізнатися актуальні ціни на овочі, фрукти, м'ясо та молочні продукти.
Овочевий ряд
Травневий ринок — це вже зовсім інша картина, ніж місяць тому: прилавки наповнюються місцевим товаром, імпорт поступово відступає. Продавці кажуть, що найбільшим попитом зараз користуються салат, капуста та помідори. Основна географія постачання — Кілія, Білгород-Дністровський, Маяки, Яськи та Умань.
"Умань у нас взагалі молодці, подивіться, скільки сортів помідорів. Вони, як почали помідорку з нового року, і ось вони нас годують помідорами. Навіть поки на Білгород-Дністровський не переходжу, бо уманська все одно зараз смачніша, вона більше дозрілася", — ділиться продавчиня Лариса.
Вартість овочів
- Картопля молода — 70–80 грн/кг
- Картопля звичайна — 25 грн/кг
- Огірки — 80 грн/кг
- Редис — 300 грн/кг
- Капуста — 35 грн/кг
- Цвітна капуста — 90 грн/кг
- Перець болгарський — 230 грн/кг
- Помідори уманські — 230 грн/кг
- Помідори жовті — 250 грн/кг
- Кабачки — 65 грн/кг
- Морква — 75 грн/кг
Фрукти та ягоди
Головна новина фруктового ряду цього тижня — полуниця. Ще кілька днів тому вона коштувала під 300 гривень, тепер же ціна впала до 170–200 і, схоже, ще не зупинилась. Продавці пояснюють коливання просто: ягода тільки входить у сезон, постачання зростає, ринок адаптовується. Що далі везуть — то дорожче, і це відчутно на лимонах та бананах, які імпортуються.
"На полуницю ви бачите 200 і 170 — вона пригає ці дні, тому що не може встановитися в ціні. Буквально ще той понеділок було 290–280, а зараз 200 і 170, так що все добре", — розповідає продавчиня Лариса.
Вартість фруктів та ягід
- Полуниця — 170–200 грн/кг
- Яблука — 80 грн/кг
- Банани — 100 грн/кг
- Лимони — 230 грн/кг
- Лохина — 1500 грн/кг
Зелень на ринку
Зеленний ряд цього тижня радує: ціни поступово йдуть донизу, і продавець Сергій підтверджує — динаміка позитивна, хоч і помірна. Кріп, петрушка, щавель, рукола тримаються на доступних позначках, і поки погода не підводить, так і лишатиметься. Головна загроза — спека: варто температурі різко стрибнути вгору, і шпинат, який зараз активно розбирають, може знову піти в ріст за ціною.
"Падають ціни. Але не сильно. Бо кріп тримається в ціні 350 кілограмів — зрозуміло, що ми ставимо, в'яжемо на суму. Петрушка тримається в ціні 300 кілограмів. Шпинат тримається, горить — просто все горить, тому ціна така. Але, знову ж таки, як буде сильна жара, то шпинат може горити і, знову ж таки, піднятися в ціні", — розповідає продавець Сергій.
Вартість зелені
- Кріп — 20 грн/пучок
- Лук зелений — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15–30 грн/пучок
- Щавель — 15 грн/пучок
- Салат листовий — 15 грн/пучок
- Кінза — 20 грн/пучок
- Рукола — 15 грн/пучок
- Часник — 25 грн/шт
- Базилік — 40 грн/пучок
- Розмарин — 30 грн/пучок
- М'ята — 20 грн/пучок
- Айсберг (домашній) — 170 грн/кг
- Салат Фарій — 150 грн/кг
- Ромен — 250 грн/кг
- Спаржа — 400 грн/кг
М'ясний ряд
М'ясний ряд живе своїм ритмом: з настанням тепла попит зміщується у бік шашлику, і продавці це добре відчувають. Телятина в ціні не рухалася вже кілька тижнів, і продавці не очікують змін найближчим часом.
"Свинина, шиї вже забрали — шийки були по 350 гривень, вже їх забрали. Кастриці були 270 — теж забрали. Це найм'якше м'ясо на шашлик. Зараз тим бачиш, що дуже жарко, літо настає, то ціни, я так думаю, ніхто не буде їх піднімати", — каже продавчиня Валентина.
Вартість телятини
- Задня частина — 350–370 грн/кг
- Антрикот — 300 грн/кг
- Лопатка — 300 грн/кг (від 240 грн при великому обсязі)
- Грудина — 240 грн/кг
- Ребра — 240 грн/кг
- Гомілка зачищена — 300 грн/кг
- Печінка — 250 грн/кг
- Серце — 150 грн/кг
- Нирки — 70 грн/кг
- Легені — 50 грн/кг (з горлом — 45 грн)
Вартість свинини
- Шия — 300 грн/кг
- Ребра — 270–280 грн/кг
- Пашина — 250 грн/кг
- Задня частина — 260 грн/кг
- Лопатка — 240–250 грн/кг
- Біток — 280–300 грн/кг
- Гомілка — 100 грн/кг
- Сало — 150 грн/кг
Молочний ряд
Молочні ряди на Черемушках — це завжди і ціни, і настрій. Пані Тетяна зустрічає кожного покупця з однаковим ентузіазмом і помітно пишається своїм асортиментом. Порівняно із зимою молочка суттєво здешевшала: сир, яйця та нежирний творог втратили по 20–30 гривень. Масло зараз особливо гарне — тварин перевели на відкритий випас і це одразу видно по кольору продукції.
"Ціни сьогодні дуже добрі, цікаві, смачні. Коли зимою було сирчик 250 кг, а зараз 200. Зимою нежирний 130, а зараз 100 на кілограм. Яйця зимою 90 гривень, а зараз 70. І так все", — розповідає продавчиня Тетяна.
Вартість молочних продуктів та сирів
- Бринза козяча — 300 грн/кг
- Бринза коров'яча — 200–220 грн/кг
- Масло домашнє — 500–550 грн/кг
- Сир жирний — 200 грн/кг
- Сир середній — 120 грн/кг
- Сир нежирний — 100 грн/кг
- Сулугуні — 300 грн/кг
- Моцарела — 300 грн/кг
- Фета — 220 грн/кг
Ринок Черемушки у травні — це вже зовсім інший базар, ніж взимку: місцевий товар повертається на прилавки, ціни поступово йдуть донизу, а сезонний асортимент розширюється щотижня. Продавці налаштовані оптимістично і не очікують різкого подорожчання — принаймні поки пальне не зробить свого.
