Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

Травень на одеському ринку — це завжди про перші сезонні радощі та несподівані цінові сюрпризи одночасно. Цього тижня полуниця помітно здешевшала: якщо ще в понеділок вона йшла по 280–290 гривень, то зараз її можна знайти за 170–200. Уманські помідори кількох сортів заполонили прилавки і, за словами продавців, поки що смачніші за місцеві — сезон тільки починається. На цінах традиційно позначається вартість пального: що далі везуть — то дорожче, і це відчувається на всьому, від полуниці з Кілії до сиру від приватних господарств.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на ринок Черемушки, щоб дізнатися актуальні ціни на овочі, фрукти, м'ясо та молочні продукти.

Овочевий ряд

Травневий ринок — це вже зовсім інша картина, ніж місяць тому: прилавки наповнюються місцевим товаром, імпорт поступово відступає. Продавці кажуть, що найбільшим попитом зараз користуються салат, капуста та помідори. Основна географія постачання — Кілія, Білгород-Дністровський, Маяки, Яськи та Умань.

"Умань у нас взагалі молодці, подивіться, скільки сортів помідорів. Вони, як почали помідорку з нового року, і ось вони нас годують помідорами. Навіть поки на Білгород-Дністровський не переходжу, бо уманська все одно зараз смачніша, вона більше дозрілася", — ділиться продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про овочі та фрукти.

Вартість овочів

Картопля молода — 70–80 грн/кг

Картопля звичайна — 25 грн/кг

Огірки — 80 грн/кг

Редис — 300 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Цвітна капуста — 90 грн/кг

Перець болгарський — 230 грн/кг

Помідори уманські — 230 грн/кг

Помідори жовті — 250 грн/кг

Кабачки — 65 грн/кг

Морква — 75 грн/кг

Фрукти та ягоди

Головна новина фруктового ряду цього тижня — полуниця. Ще кілька днів тому вона коштувала під 300 гривень, тепер же ціна впала до 170–200 і, схоже, ще не зупинилась. Продавці пояснюють коливання просто: ягода тільки входить у сезон, постачання зростає, ринок адаптовується. Що далі везуть — то дорожче, і це відчутно на лимонах та бананах, які імпортуються.

"На полуницю ви бачите 200 і 170 — вона пригає ці дні, тому що не може встановитися в ціні. Буквально ще той понеділок було 290–280, а зараз 200 і 170, так що все добре", — розповідає продавчиня Лариса.

Вартість фруктів та ягід

Полуниця — 170–200 грн/кг

Яблука — 80 грн/кг

Банани — 100 грн/кг

Лимони — 230 грн/кг

Лохина — 1500 грн/кг

Зелень на ринку

Зеленний ряд цього тижня радує: ціни поступово йдуть донизу, і продавець Сергій підтверджує — динаміка позитивна, хоч і помірна. Кріп, петрушка, щавель, рукола тримаються на доступних позначках, і поки погода не підводить, так і лишатиметься. Головна загроза — спека: варто температурі різко стрибнути вгору, і шпинат, який зараз активно розбирають, може знову піти в ріст за ціною.

"Падають ціни. Але не сильно. Бо кріп тримається в ціні 350 кілограмів — зрозуміло, що ми ставимо, в'яжемо на суму. Петрушка тримається в ціні 300 кілограмів. Шпинат тримається, горить — просто все горить, тому ціна така. Але, знову ж таки, як буде сильна жара, то шпинат може горити і, знову ж таки, піднятися в ціні", — розповідає продавець Сергій.

Продавець Сергій про зелень.

Вартість зелені

Кріп — 20 грн/пучок

Лук зелений — 15 грн/пучок

Петрушка — 15–30 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Салат листовий — 15 грн/пучок

Кінза — 20 грн/пучок

Рукола — 15 грн/пучок

Часник — 25 грн/шт

Базилік — 40 грн/пучок

Розмарин — 30 грн/пучок

М'ята — 20 грн/пучок

Айсберг (домашній) — 170 грн/кг

Салат Фарій — 150 грн/кг

Ромен — 250 грн/кг

Спаржа — 400 грн/кг

М'ясний ряд

М'ясний ряд живе своїм ритмом: з настанням тепла попит зміщується у бік шашлику, і продавці це добре відчувають. Телятина в ціні не рухалася вже кілька тижнів, і продавці не очікують змін найближчим часом.

"Свинина, шиї вже забрали — шийки були по 350 гривень, вже їх забрали. Кастриці були 270 — теж забрали. Це найм'якше м'ясо на шашлик. Зараз тим бачиш, що дуже жарко, літо настає, то ціни, я так думаю, ніхто не буде їх піднімати", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про м'ясну продукцію.

Вартість телятини

Задня частина — 350–370 грн/кг

Антрикот — 300 грн/кг

Лопатка — 300 грн/кг (від 240 грн при великому обсязі)

Грудина — 240 грн/кг

Ребра — 240 грн/кг

Гомілка зачищена — 300 грн/кг

Печінка — 250 грн/кг

Серце — 150 грн/кг

Нирки — 70 грн/кг

Легені — 50 грн/кг (з горлом — 45 грн)

Вартість свинини

Шия — 300 грн/кг

Ребра — 270–280 грн/кг

Пашина — 250 грн/кг

Задня частина — 260 грн/кг

Лопатка — 240–250 грн/кг

Біток — 280–300 грн/кг

Гомілка — 100 грн/кг

Сало — 150 грн/кг

Молочний ряд

Молочні ряди на Черемушках — це завжди і ціни, і настрій. Пані Тетяна зустрічає кожного покупця з однаковим ентузіазмом і помітно пишається своїм асортиментом. Порівняно із зимою молочка суттєво здешевшала: сир, яйця та нежирний творог втратили по 20–30 гривень. Масло зараз особливо гарне — тварин перевели на відкритий випас і це одразу видно по кольору продукції.

"Ціни сьогодні дуже добрі, цікаві, смачні. Коли зимою було сирчик 250 кг, а зараз 200. Зимою нежирний 130, а зараз 100 на кілограм. Яйця зимою 90 гривень, а зараз 70. І так все", — розповідає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про молочну продукцію.

Вартість молочних продуктів та сирів

Бринза козяча — 300 грн/кг

Бринза коров'яча — 200–220 грн/кг

Масло домашнє — 500–550 грн/кг

Сир жирний — 200 грн/кг

Сир середній — 120 грн/кг

Сир нежирний — 100 грн/кг

Сулугуні — 300 грн/кг

Моцарела — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Ринок Черемушки у травні — це вже зовсім інший базар, ніж взимку: місцевий товар повертається на прилавки, ціни поступово йдуть донизу, а сезонний асортимент розширюється щотижня. Продавці налаштовані оптимістично і не очікують різкого подорожчання — принаймні поки пальне не зробить свого.

