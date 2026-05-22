Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 21:33
Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні
Ринок Черемушки у травні. Фото: Новини.LIVE

Травень на одеському ринку  — це завжди про перші сезонні радощі та несподівані цінові сюрпризи одночасно. Цього тижня полуниця помітно здешевшала: якщо ще в понеділок вона йшла по 280–290 гривень, то зараз її можна знайти за 170–200. Уманські помідори кількох сортів заполонили прилавки і, за словами продавців, поки що смачніші за місцеві — сезон тільки починається. На цінах традиційно позначається вартість пального: що далі везуть — то дорожче, і це відчувається на всьому, від полуниці з Кілії до сиру від приватних господарств.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на ринок Черемушки, щоб дізнатися актуальні ціни на овочі, фрукти, м'ясо та молочні продукти.

Овочевий ряд

Травневий ринок — це вже зовсім інша картина, ніж місяць тому: прилавки наповнюються місцевим товаром, імпорт поступово відступає. Продавці кажуть, що найбільшим попитом зараз користуються салат, капуста та помідори. Основна географія постачання — Кілія, Білгород-Дністровський, Маяки, Яськи та Умань.

"Умань у нас взагалі молодці, подивіться, скільки сортів помідорів. Вони, як почали помідорку з нового року, і ось вони нас годують помідорами. Навіть поки на Білгород-Дністровський не переходжу, бо уманська все одно зараз смачніша, вона більше дозрілася", — ділиться продавчиня Лариса.

Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 1
Продавчиня Лариса про овочі та фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Картопля молода — 70–80 грн/кг
  • Картопля звичайна — 25 грн/кг
  • Огірки — 80 грн/кг
  • Редис — 300 грн/кг
  • Капуста — 35 грн/кг
  • Цвітна капуста — 90 грн/кг
  • Перець болгарський — 230 грн/кг
  • Помідори уманські — 230 грн/кг
  • Помідори жовті — 250 грн/кг
  • Кабачки — 65 грн/кг
  • Морква — 75 грн/кг
    Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 2
    Томати із Умані на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди

Головна новина фруктового ряду цього тижня — полуниця. Ще кілька днів тому вона коштувала під 300 гривень, тепер же ціна впала до 170–200 і, схоже, ще не зупинилась. Продавці пояснюють коливання просто: ягода тільки входить у сезон, постачання зростає, ринок адаптовується. Що далі везуть — то дорожче, і це відчутно на лимонах та бананах, які імпортуються.

Читайте також:

"На полуницю ви бачите 200 і 170 — вона пригає ці дні, тому що не може встановитися в ціні. Буквально ще той понеділок було 290–280, а зараз 200 і 170, так що все добре", — розповідає продавчиня Лариса.

Вартість фруктів та ягід

  • Полуниця — 170–200 грн/кг
  • Яблука — 80 грн/кг
  • Банани — 100 грн/кг
  • Лимони — 230 грн/кг
  • Лохина — 1500 грн/кг
    Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 3
    Полуниця на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

Зеленний ряд цього тижня радує: ціни поступово йдуть донизу, і продавець Сергій підтверджує — динаміка позитивна, хоч і помірна. Кріп, петрушка, щавель, рукола тримаються на доступних позначках, і поки погода не підводить, так і лишатиметься. Головна загроза — спека: варто температурі різко стрибнути вгору, і шпинат, який зараз активно розбирають, може знову піти в ріст за ціною.

"Падають ціни. Але не сильно. Бо кріп тримається в ціні 350 кілограмів — зрозуміло, що ми ставимо, в'яжемо на суму. Петрушка тримається в ціні 300 кілограмів. Шпинат тримається, горить — просто все горить, тому ціна така. Але, знову ж таки, як буде сильна жара, то шпинат може горити і, знову ж таки, піднятися в ціні", — розповідає продавець Сергій.

Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 4
Продавець Сергій про зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

  • Кріп — 20 грн/пучок
  • Лук зелений — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15–30 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Салат листовий — 15 грн/пучок
  • Кінза — 20 грн/пучок
  • Рукола — 15 грн/пучок
  • Часник — 25 грн/шт
  • Базилік — 40 грн/пучок
  • Розмарин — 30 грн/пучок
  • М'ята — 20 грн/пучок
  • Айсберг (домашній) — 170 грн/кг
  • Салат Фарій — 150 грн/кг
  • Ромен — 250 грн/кг
  • Спаржа — 400 грн/кг
    Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 5
    Зелень на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

М'ясний ряд

М'ясний ряд живе своїм ритмом: з настанням тепла попит зміщується у бік шашлику, і продавці це добре відчувають. Телятина в ціні не рухалася вже кілька тижнів, і продавці не очікують змін найближчим часом.

"Свинина, шиї вже забрали — шийки були по 350 гривень, вже їх забрали. Кастриці були 270 — теж забрали. Це найм'якше м'ясо на шашлик. Зараз тим бачиш, що дуже жарко, літо настає, то ціни, я так думаю, ніхто не буде їх піднімати", — каже продавчиня Валентина.

Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 6
Продавчиня Валентина про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість телятини

  • Задня частина — 350–370 грн/кг
  • Антрикот — 300 грн/кг
  • Лопатка — 300 грн/кг (від 240 грн при великому обсязі)
  • Грудина — 240 грн/кг
  • Ребра — 240 грн/кг
  • Гомілка зачищена — 300 грн/кг
  • Печінка — 250 грн/кг
  • Серце — 150 грн/кг
  • Нирки — 70 грн/кг
  • Легені — 50 грн/кг (з горлом — 45 грн)

Вартість свинини

  • Шия — 300 грн/кг
  • Ребра — 270–280 грн/кг
  • Пашина — 250 грн/кг
  • Задня частина — 260 грн/кг
  • Лопатка — 240–250 грн/кг
  • Біток — 280–300 грн/кг
  • Гомілка — 100 грн/кг
  • Сало — 150 грн/кг
    Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 7
    М'ясна продукція на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

Молочні ряди на Черемушках — це завжди і ціни, і настрій. Пані Тетяна зустрічає кожного покупця з однаковим ентузіазмом і помітно пишається своїм асортиментом. Порівняно із зимою молочка суттєво здешевшала: сир, яйця та нежирний творог втратили по 20–30 гривень. Масло зараз особливо гарне — тварин перевели на відкритий випас і це одразу видно по кольору продукції.

"Ціни сьогодні дуже добрі, цікаві, смачні. Коли зимою було сирчик 250 кг, а зараз 200. Зимою нежирний 130, а зараз 100 на кілограм. Яйця зимою 90 гривень, а зараз 70. І так все", — розповідає продавчиня Тетяна.

Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 8
Продавчиня Тетяна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Вартість молочних продуктів та сирів
  • Бринза козяча — 300 грн/кг
  • Бринза коров'яча — 200–220 грн/кг
  • Масло домашнє — 500–550 грн/кг
  • Сир жирний — 200 грн/кг
  • Сир середній — 120 грн/кг
  • Сир нежирний — 100 грн/кг
  • Сулугуні — 300 грн/кг
  • Моцарела — 300 грн/кг
  • Фета — 220 грн/кг
    Полуниця по 170, уманські помідори: ціни на Черемушках - фото 9
    Молочний ряд на ринку Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Ринок Черемушки у травні — це вже зовсім інший базар, ніж взимку: місцевий товар повертається на прилавки, ціни поступово йдуть донизу, а сезонний асортимент розширюється щотижня. Продавці налаштовані оптимістично і не очікують різкого подорожчання — принаймні поки пальне не зробить свого.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на зелень на Черемушках на початку травня — шпинат, щавель, кріп та петрушка подорожчали через холодну погоду і дорогий імпорт, а продавці попереджали про дефіцит окремих позицій.

Також ми писали про старт сезону полуниці на Київському ринку — цьогоріч ягода з'явилась трохи раніше, але й коштує дорожче через брак сонця, тоді як огірки та редис навпаки подешевшали.

Одеса Україна ринок Новини Одеси ціни
Васильєв Дмитро - Журналіст, Одеса
Автор:
Васильєв Дмитро
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації