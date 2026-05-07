В Одесі розпочався сезон полуниці: які ціни на Київському ринку

На одеському ринку розпочався сезон полуниці. Цього року вона з'явилася трохи раніше — але й коштує дорожче. Причина проста: мало сонця, а попит на місцеву, традиційно вищий. Водночас, змінились ціни й на інші продукти: огірок та редис стали дешевші. А хамса — тренд сезону.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, щоб дізнатись актуальні ціни на м'ясо, рибу, овочі та молочну продукцію.

Полуниця і овочі

На прилавках одеських ринків дедалі більше полуниці. За словами продавців, сезон у Кілії цього року розпочався на кілька тижнів раніше, але погода все одно вносить свої корективи. У результаті це впливає на вартість, але покупців це не зупиняє. Всім хочеться вже поласувати солодкою ягодою.

"У минулому році трошки пізніше було, десь 20 травня почалось. А цього року раніше. І ціна трошки дешевшою була, цього року дорожче. Через погоду: сонця мало. Попиту більше на нашу. Киліївська смачніша, Греції така — більше на любителя", — каже продавчиня Наталя.

Вартість полуниці:

Полуниця (Кілія) — 350 грн/кг

Полуниця (Греція) — 250 грн/кг

Що ж до овочів, то тут ситуація не стабільна. Ціни то підвищуються, то знову падають. Причина – погода. Як тільки стає більше сонця, відразу ж огірки дають урожай і вартість на них падає. У результати таких перепадів цінники доводиться міняти кілька разів на тиждень.

"Піднялась ціна на помідори, це Умань, трошки дорожче йде, тиждень тому дешевше була. Не знаю чого, але нам підняли ціну. На огірок ціни дуже впали, різко, у неділю було 100, сьогодні вже по 60 торгуємо. Редис впали ціни, на 20 грн. На капусту трошки піднялась. Була 45, 50, стала 60. Від погоди все залежить: тепліє трошки, ціна падає", — пояснює Наталя.

Вартість овочів

Огірки (Маяки) — 60 грн/кг

Помідори (Маяки) — 150 грн/кг

Редис (Маяки) — 50 грн/кг

Капуста (Ізмаїл) — 60 грн/кг

Гриби — 85 грн/кг

Картопля — 60 грн/кг

Молочна продукція

Єдине, де зараз спостерігається стабільність, це молочний відділ. Молодої соковитої трави багато, відповідно і молока побільшало. Тому ціни поки що тримаються на колишньому рівні, знизити їх не дає доставка — пальне все ще дороге.

"Не змінились ціни взагалі. Як от сказали нам, що масло по 360 гривень, так і продаємо, уступаємо людям. До полуниці слівку беруть, як хто любить. Беруть, зазвичай, сметану. Слівка жирніша, а сметана менш жирна", — розповідає продавчиня Анна.

Вартість молочної продукції

Сир нежирний — 80 грн/кг

Сир жирний — 200 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Вершки — 400 грн/кг

Масло — 460 грн/кг

Молоко — 40 грн/л

М'ясна продукція

Ціни на м'ясо цього тижня також залишаються стабільними, а місцями навіть трохи знизились. Свинина подешевшала, тоді як яловичина та баранина тримаються на місці. Однак попит поступово змінюється.

"Ціни на м'ясо не піднялися зовсім. Свинина впала, яловичина на місці. Дуже багато людей, молодих людей, вони перестали їсти свинину, вони більше їдять яловичину, баранину, кролика, індичку, курочку", — розповіла продавчиня Світлана.

Вартість м'яса

Сало свиняче — 250 грн/кг

Рулька свиняча — 120 грн/кг

Філе свиняче — 240 грн/кг

Шия свиняча — 350 грн/кг

Ковбаси для гриля — 350 грн/кг

Курка ціла — 200 грн/кг

Стегно баранини — 380 грн/кг

Кролик цілий — 280 грн/кг

Телятина (биток) — 250 грн/кг

Рибний ряд

Та й який же одеський базар без риби? Прилавки заповнені товаром, на більшу частину продукції ціни не змінилися, проте улюблена багатьма скумбрія продовжує дорожчати за тиждень на 20 гривень. Пов'язано це відразу з безліччю факторів, серед яких і паливо, і скорочення улову. Але головним трендом сьогодення стала Хамса. Везуть її з Туреччини, тому що нашої зі зрозумілих причин на жаль немає.

"Зараз в тренді хамса у нас. З'явилась молода картопля, і всі хочуть саме хамсу. Ну а так як турки нам її присилають, це ж наша рідна Чорноморська. А всі ж скучили за тюлькою, ну а через війну наші в море не виходять, ми Чорноморською торгуємо, але турки нам відправляють", — ділиться продавчиня Наталя.

Вартість риби

Скумбрія — 430 грн/кг

Камбала — 270 грн/кг

Хек — 210 грн/кг

Філе сьомги — 700 грн/кг

Мінтай — 180 грн/кг

Мойва — 240 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Оселедець — 210 грн/кг

Київський ринок знайде чим здивувати навіть найвибагливішого покупця. Продавці намагаються стримувати ціни як можуть, одна надія, що почнеться сезон і тоді вартість на більшу частину продуктів впаде. Однак розраховувати на різкі зміни все ж таки не варто, адже багато залежить ще й від погоди, а також вартості палива.

