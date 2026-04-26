На Одещині переписали ціни на продукти: що здорожчало

У березні на Одещині продовжили змінюватися ціни на продукти харчування. Найбільше за місяць подорожчали фрукти, яйця, соняшникова олія та окремі крупи. Водночас овочі, солодощі та частина м’ясної продукції стали дешевшими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані щодо споживчих цін в Одеській області, опубліковані Головним управлінням статистики в Одеській області.

Подорожання продуктів на Одещині

За їхніми даними, у березні 2026 року порівняно з лютим індекс споживчих цін на Одещині склав 101,2%. Для порівняння, середній показник по Україні становив 101,7%.

Продукти харчування в області за місяць подорожчали на 0,5%, тоді як у середньому по країні — на 1,3%.

Що подорожчало найбільше

Лідером зростання стали фрукти та овочі, які додали в ціні до 3,9%. Найбільше зросли:

Читайте також:

лимони — +18,3%

банани — +10,7%

солодкий перець — +6,9%

гриби — +4,8%

Водночас частина фруктів подешевшала:

апельсини — -5,3%

ківі — -5,0%

яблука — -1,7%

Ціни на олію та жири зросли на 1,7%, насамперед через подорожчання соняшникової олії на 4,8%.

Серед хлібопродуктів найбільше додало в ціні пшоно — одразу 29,2%. Також подорожчали:

гречка — +6,2%

сухе печиво — +6,2%

Ціни на яйця знову пішли вгору

У групі молочних продуктів, сирів та яєць ціни зросли на 1,0%. Найбільше подорожчали саме яйця — на 5,0%.

Що подешевшало з продуктів

Овочі в середньому подешевшали на 1,9%. Зокрема:

цибуля — -7,0%

помідори — -5,3%

картопля — -2,6%

капуста — -2,0%

Знизилися ціни й на солодощі. Шоколад став дешевшим на 3,7%, шоколадні цукерки — на 2,8%, карамель — на 1,7%.

Ціни на м'ясо в Одесі

М’ясо та м’ясопродукти в середньому подешевшали на 0,2%. Зокрема:

курячі порційні частини — -3,7%

варені ковбаси вищого ґатунку — -3,3%

птиця — -2,8%

При цьому сосиски та сардельки першого ґатунку подорожчали на 4,5%.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на одеських ринках уже з’явилася перша кілійська полуниця. Місцева ягода поки дорожча за імпортну, проте продавці кажуть, що найближчим часом ціни зміняться. Також очікується невдовзі в продажу й черешня.

Також Новини.LIVE писали, що після свят ціни на фрукти в Одесі частково стабілізувалися, але залишаються досить високими. Найдорожчими залишаються ягоди та екзотичні фрукти. Водночас класичні позиції, як-от яблука чи банани, доступніші.