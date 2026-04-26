На Одесчине переписали цены на продукты: что подорожало
В марте в Одесской области продолжили меняться цены на продукты питания. Больше всего за месяц подорожали фрукты, яйца, подсолнечное масло и отдельные крупы. В то же время овощи, сладости и часть мясной продукции стали дешевле.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные по потребительским ценам в Одесской области, опубликованные Главным управлением статистики в Одесской области.
Подорожание продуктов в Одесской области
По их данным, в марте 2026 года по сравнению с февралем индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2%. Для сравнения, средний показатель по Украине составил 101,7%.
Продукты питания в области за месяц подорожали на 0,5%, тогда как в среднем по стране — на 1,3%.
Что подорожало больше всего
Лидером роста стали фрукты и овощи, которые прибавили в цене до 3,9%. Больше всего выросли:
- лимоны — +18,3%
- бананы — +10,7%
- сладкий перец — +6,9%
- грибы — +4,8%
В то же время часть фруктов подешевела:
- апельсины — -5,3%
- киви — -5,0%
- яблоки — -1,7%
Цены на масло и жиры выросли на 1,7%, прежде всего из-за подорожания подсолнечного масла на 4,8%.
Среди хлебопродуктов больше всего прибавило в цене пшено — сразу 29,2%. Также подорожали:
- гречка — +6,2%
- сухое печенье — +6,2%
Цены на яйца снова пошли вверх
В группе молочных продуктов, сыров и яиц цены выросли на 1,0%. Больше всего подорожали именно яйца — на 5,0%.
Что подешевело из продуктов
Овощи в среднем подешевели на 1,9%. В частности:
- лук — -7,0%
- помидоры — -5,3%
- картофель — -2,6%
- капуста — -2,0%
Снизились цены и на сладости. Шоколад стал дешевле на 3,7%, шоколадные конфеты — на 2,8%, карамель — на 1,7%.
Цены на мясо в Одессе
Мясо и мясопродукты в среднем подешевели на 0,2%. В частности:
- куриные порционные части — -3,7%
- вареные колбасы высшего сорта — -3,3%
- птица — -2,8%
При этом сосиски и сардельки первого сорта подорожали на 4,5%.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся. Также ожидается вскоре в продаже и черешня.
Также Новини.LIVE писали, что после праздников цены на фрукты в Одессе частично стабилизировались, но остаются достаточно высокими. Самыми дорогими остаются ягоды и экзотические фрукты. В то же время классические позиции, такие как яблоки или бананы, более доступны.