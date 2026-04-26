Главная Одесса На Одесчине переписали цены на продукты: что подорожало

Дата публикации 26 апреля 2026 13:05
Покупатели в магазине. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В марте в Одесской области продолжили меняться цены на продукты питания. Больше всего за месяц подорожали фрукты, яйца, подсолнечное масло и отдельные крупы. В то же время овощи, сладости и часть мясной продукции стали дешевле.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные по потребительским ценам в Одесской области, опубликованные Главным управлением статистики в Одесской области.

Подорожание продуктов в Одесской области

По их данным, в марте 2026 года по сравнению с февралем индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2%. Для сравнения, средний показатель по Украине составил 101,7%.

Продукты питания в области за месяц подорожали на 0,5%, тогда как в среднем по стране — на 1,3%.

Что подорожало больше всего

Лидером роста стали фрукты и овощи, которые прибавили в цене до 3,9%. Больше всего выросли:

  • лимоны — +18,3%
  • бананы — +10,7%
  • сладкий перец — +6,9%
  • грибы — +4,8%

В то же время часть фруктов подешевела:

  • апельсины — -5,3%
  • киви — -5,0%
  • яблоки — -1,7%

Цены на масло и жиры выросли на 1,7%, прежде всего из-за подорожания подсолнечного масла на 4,8%.

Среди хлебопродуктов больше всего прибавило в цене пшено — сразу 29,2%. Также подорожали:

  • гречка — +6,2%
  • сухое печенье — +6,2%

Цены на яйца снова пошли вверх

В группе молочных продуктов, сыров и яиц цены выросли на 1,0%. Больше всего подорожали именно яйца — на 5,0%.

Что подешевело из продуктов

Овощи в среднем подешевели на 1,9%. В частности:

  • лук — -7,0%
  • помидоры — -5,3%
  • картофель — -2,6%
  • капуста — -2,0%

Снизились цены и на сладости. Шоколад стал дешевле на 3,7%, шоколадные конфеты — на 2,8%, карамель — на 1,7%.

Цены на мясо в Одессе

Мясо и мясопродукты в среднем подешевели на 0,2%. В частности:

  • куриные порционные части — -3,7%
  • вареные колбасы высшего сорта — -3,3%
  • птица — -2,8%

При этом сосиски и сардельки первого сорта подорожали на 4,5%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся. Также ожидается вскоре в продаже и черешня.

Также Новини.LIVE писали, что после праздников цены на фрукты в Одессе частично стабилизировались, но остаются достаточно высокими. Самыми дорогими остаются ягоды и экзотические фрукты. В то же время классические позиции, такие как яблоки или бананы, более доступны.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
