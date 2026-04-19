Риба в Одесі потроху дорожчає: ціни на Київському ринку

Риба на прилавках Київського ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу в Одесі поступово зростають, однак продавці Київського ринку кажуть, що намагаються стримувати подорожчання за рахунок мінімальної націнки. Тому тут можна знайти як бюджетні варіанти для щоденного столу, так і дорожчу морську рибу чи готову продукцію до святкового меню.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на Київському ринку Одеси.

Ціни на рибу ростуть в Одесі

Продавчиня Тетяна розповідає, що продавці намагаються стримувати ціни, хоча закупівельна вартість поступово зростає. За її словами, працювати доводиться з мінімальною націнкою, аби товар залишався доступним для людей.

"Ціни трохи піднімаються, але ми стараємося триматися в межах, щоб людям це не було надто накладно. Працюємо з мінімальною націнкою", — каже жінка.

За словами продавчині, найбільший попит традиційно був перед святами. У цей період люди частіше купували рибу про запас для домашніх страв та сімейного столу.

"Перед святами, звісно, був ажіотаж, бо людям у будь-якому разі хочеться щось смачне на стіл", — зазначила Тетяна.

Ціни на рибу на Київському ринку в Одесі

Кальмар заморожений — 300 грн/кг

Хек молочний — від 180 грн/кг

Скумбрія свіжа — від 220 грн/кг

Кілька малосольна — від 160 грн/кг

Хамса чорноморська — від 180 грн/кг

Оселедець норвезький Matias — від 240 грн/кг

Оселедець ісландський — від 230 грн/кг

Салака заморожена — від 140 грн/кг

Риба копчена натуральна — від 280 грн/кг

Продавці додають, що остаточна вартість залежить від постачання, ваги та сезону. Найчастіше зараз в Одесі купують скумбрію, оселедець, хек та хамсу.

Що змінилося за тиждень

Порівняно з цінами, які були минулого тижня на Привозі, різкого стрибка на рибу поки не зафіксовано. Основні позиції залишилися на тому ж рівні.

Хамса — 250 грн/кг (тимчасово відсутня)

Тюлька — 170 грн/кг

Оселедець — 120-130 грн/шт

Малосольна матя — 60 грн/шт

Дунайка — 200 грн/шт

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, на Одещині рибоохоронці врятували рибу севрюгу, яка потрапила у сітки браконьєрів. Інспектори обережно звільнили її та випустили назад у водойму. Севрюга належить до осетрових і занесена до Червоної книги України. Це один із найдавніших видів риб, який мешкає у басейні Чорного моря та Дунаю. Сьогодні її популяція різко скоротилася

Також Новини.LIVE писали, що з 1 квітня 2026 року в Україні почала діяти весняно-літня нерестова заборона. На Одещині на більшості річок і ставків заборона триватиме до 30 червня. Водночас на окремих водоймах діятимуть інші терміни. Зокрема, на Хаджибейському лимані, Кучурганському водосховищі, річці Дністер та плавневих озерах ловити рибу заборонено з 15 квітня до 15 червня. На Дністровському лимані з прилеглими плавнями обмеження триватимуть довше — до 31 липня. Щодо Тилігульського, Григорівського, Дофінівського, Шаболатського, Сухого та Тузлівських лиманів, а також Дунаю і придунайських озер, точні дати оголосять окремо.