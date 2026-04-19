Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Риба в Одесі потроху дорожчає: ціни на Київському ринку

Риба в Одесі потроху дорожчає: ціни на Київському ринку

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 18:10
Риба на прилавках Київського ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу в Одесі поступово зростають, однак продавці Київського ринку кажуть, що намагаються стримувати подорожчання за рахунок мінімальної націнки. Тому тут можна знайти як бюджетні варіанти для щоденного столу, так і дорожчу морську рибу чи готову продукцію до святкового меню. 

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на Київському ринку Одеси.

Ціни на рибу ростуть в Одесі

Продавчиня Тетяна розповідає, що продавці намагаються стримувати ціни, хоча закупівельна вартість поступово зростає. За її словами, працювати доводиться з мінімальною націнкою, аби товар залишався доступним для людей.

"Ціни трохи піднімаються, але ми стараємося триматися в межах, щоб людям це не було надто накладно. Працюємо з мінімальною націнкою", — каже жінка.

За словами продавчині, найбільший попит традиційно був перед святами. У цей період люди частіше купували рибу про запас для домашніх страв та сімейного столу.

Читайте також:

"Перед святами, звісно, був ажіотаж, бо людям у будь-якому разі хочеться щось смачне на стіл", — зазначила Тетяна.

Ціни на рибу на Київському ринку в Одесі

  • Кальмар заморожений — 300 грн/кг
  • Хек молочний — від 180 грн/кг
  • Скумбрія свіжа — від 220 грн/кг
  • Кілька малосольна — від 160 грн/кг
  • Хамса чорноморська — від 180 грн/кг
  • Оселедець норвезький Matias — від 240 грн/кг
  • Оселедець ісландський — від 230 грн/кг
  • Салака заморожена — від 140 грн/кг
  • Риба копчена натуральна — від 280 грн/кг

Продавці додають, що остаточна вартість залежить від постачання, ваги та сезону. Найчастіше зараз в Одесі купують скумбрію, оселедець, хек та хамсу.

Що змінилося за тиждень

Порівняно з цінами, які були минулого тижня на Привозі, різкого стрибка на рибу поки не зафіксовано. Основні позиції залишилися на тому ж рівні.

  • Хамса — 250 грн/кг (тимчасово відсутня)
  • Тюлька — 170 грн/кг
  • Оселедець — 120-130 грн/шт
  • Малосольна матя — 60 грн/шт
  • Дунайка — 200 грн/шт

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, на Одещині рибоохоронці врятували рибу севрюгу, яка потрапила у сітки браконьєрів. Інспектори обережно звільнили її та випустили назад у водойму. Севрюга належить до осетрових і занесена до Червоної книги України. Це один із найдавніших видів риб, який мешкає у басейні Чорного моря та Дунаю. Сьогодні її популяція різко скоротилася

Також Новини.LIVE писали, що з 1 квітня 2026 року в Україні почала діяти весняно-літня нерестова заборона. На Одещині на більшості річок і ставків заборона триватиме до 30 червня. Водночас на окремих водоймах діятимуть інші терміни. Зокрема, на Хаджибейському лимані, Кучурганському водосховищі, річці Дністер та плавневих озерах ловити рибу заборонено з 15 квітня до 15 червня. На Дністровському лимані з прилеглими плавнями обмеження триватимуть довше — до 31 липня. Щодо Тилігульського, Григорівського, Дофінівського, Шаболатського, Сухого та Тузлівських лиманів, а також Дунаю і придунайських озер, точні дати оголосять окремо.

Одеса ринок Новини Одеси ціни на продукти
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації