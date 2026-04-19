Главная Одесса Рыба в Одессе понемногу дорожает: цены на Киевском рынке

Дата публикации 19 апреля 2026 18:10
Цены на рыбу в Одессе постепенно растут, однако продавцы Киевского рынка говорят, что пытаются сдерживать подорожание за счет минимальной наценки. Поэтому здесь можно найти как бюджетные варианты для ежедневного стола, так и более дорогую морскую рыбу или готовую продукцию к праздничному меню.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит рыба на Киевском рынке Одессы.

Цены на рыбу растут в Одессе

Продавщица Татьяна рассказывает, что продавцы пытаются сдерживать цены, хотя закупочная стоимость постепенно растет. По ее словам, работать приходится с минимальной наценкой, чтобы товар оставался доступным для людей.

"Цены немного поднимаются, но мы стараемся держаться в пределах, чтобы людям это не было слишком накладно. Работаем с минимальной наценкой", — говорит женщина.

По словам продавщицы, наибольший спрос традиционно был перед праздниками. В этот период люди чаще покупали рыбу впрок для домашних блюд и семейного стола.

"Перед праздниками, конечно, был ажиотаж, потому что людям в любом случае хочется что-то вкусное на стол", — отметила Татьяна.

Цены на рыбу на Киевском рынке в Одессе

  • Кальмар замороженный — 300 грн/кг
  • Хек молочный — от 180 грн/кг
  • Скумбрия свежая — от 220 грн/кг
  • Килька малосольная — от 160 грн/кг
  • Хамса черноморская — от 180 грн/кг
  • Сельдь норвежская Matias — от 240 грн/кг
  • Сельдь исландская — от 230 грн/кг
  • Салака замороженная — от 140 грн/кг
  • Рыба копченая натуральная — от 280 грн/кг

Продавцы добавляют, что окончательная стоимость зависит от поставки, веса и сезона. Чаще всего сейчас в Одессе покупают скумбрию, сельдь, хек и хамсу.

Что изменилось за неделю

По сравнению с ценами, которые были на прошлой неделе на Привозе, резкого скачка на рыбу пока не зафиксировано. Основные позиции остались на том же уровне.

  • Хамса — 250 грн/кг (временно отсутствует)
  • Тюлька — 170 грн/кг
  • Сельдь — 120-130 грн/шт
  • Малосольная матя — 60 грн/шт
  • Дунайка — 200 грн/шт

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Одесской области рыбоохранники спасли рыбу севрюгу, которая попала в сети браконьеров. Инспекторы осторожно освободили ее и выпустили обратно в водоем. Севрюга относится к осетровым и занесена в Красную книгу Украины. Это один из древнейших видов рыб, который обитает в бассейне Черного моря и Дуная. Сегодня ее популяция резко сократилась.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 апреля 2026 года в Украине начал действовать весенне-летний нерестовый запрет. В Одесской области на большинстве рек и прудов запрет продлится до 30 июня. В то же время на отдельных водоемах будут действовать другие сроки. В частности, на Хаджибейском лимане, Кучурганском водохранилище, реке Днестр и плавневых озерах ловить рыбу запрещено с 15 апреля до 15 июня. На Днестровском лимане с прилегающими плавнями ограничения продлятся дольше — до 31 июля. По Тилигульскому, Григорьевскому, Дофиновскому, Шаболатскому, Сухому и Тузловскому лиманам, а также Дунаю и придунайским озерам, точные даты объявят отдельно.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
