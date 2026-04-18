На Одещині врятували червонокнижну рибу з браконьєрських сіток

Фото ілюстративне: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині рибоохоронці врятували рідкісну червонокнижну рибу — севрюгу, яка потрапила у сітки браконьєрів. Інспектори обережно звільнили її та випустили назад у водойму.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Одеський рибоохоронний патруль.

На Одещині врятували рибу севрюгу

За їхніми даними, під час обстеження водойми інспектори виявили рибу, що заплуталася у сітках. Її вдалося дістати живою, після чого одразу повернули у природне середовище.

Севрюга належить до осетрових і занесена до Червоної книги України. Це один із найдавніших видів риб, який мешкає у басейні Чорного моря та Дунаю. Сьогодні її популяція різко скоротилася, тому навіть одна врятована особина має значення.

Фахівці наголошують, що такі випадки трапляються через використання сіток, у які часто потрапляють не лише промислова риба, а й рідкісні види.

Незаконний вилов риби на Одещині

Водночас екологи фіксують значну кількість порушень у регіоні. За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, лише за період з 10 по 16 квітня провели 103 перевірки.

За цей час склали 59 протоколів, до відповідальності притягнули 54 людей, ще п’ять справ передали до суду. Загальна сума штрафів склала майже 16 тисяч гривень.

Окрім цього, інспектори нарахували понад 551 тисячу гривень збитків довкіллю. Частину коштів уже вдалося стягнути.

Вилов сазана на Одещині

Минулого тижня у Нижньодністровському національному природному парку чоловік без жодних дозвільних документів виловив 16 особин сазана. Саме цей вид риби має високу таксову вартість, тому навіть відносно невелика кількість вилову призводить до значних збитків. За підрахунками фахівців, шкода, завдана рибному господарству, перевищує 287 тисяч гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE з 1 квітня 2026 року почала діяти весняно-літня нерестова заборона. На Одещині строки обмежень різняться залежно від водойм. На більшості річок і ставків заборона триватиме з 1 квітня до 30 червня. Водночас на окремих водоймах діятимуть інші терміни. Зокрема, на Хаджибейському лимані, Кучурганському водосховищі, річці Дністер та плавневих озерах ловити рибу заборонено з 15 квітня до 15 червня. На Дністровському лимані з прилеглими плавнями обмеження триватимуть довше — до 31 липня. Щодо Тилігульського, Григорівського, Дофінівського, Шаболатського, Сухого та Тузлівських лиманів, а також Дунаю і придунайських озер, точні дати оголосять окремо.

Також Новини.LIVE писали, що з 10 лютого діє заборона на вилов раків, яка триватиме до 30 червня. Усе через те, що у цей період розпочинається линька річкових раків та виношування ними ікри. Зокрема, заборона на виловлювання раків стосується Дністровського лиману, річки Дністра, її лівого рукава — Турунчука, озер пойми річки Дністра та Кучурганського водосховища. Відтепер за виловлювання цих членистоногих можна отримати штраф у розмірі 3 тисячі 332 гривні.