На Одещині браконьєр наловив риби на понад 287 тисяч гривень

Правоохоронці з браконьєром. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Нижньодністровському національному природному парку, що на Одещині, затримали чоловіка, який незаконно виловлював рибу в акваторії Дністровського лиману. Порушника викрили під час спільного рейду екологів, прикордонників і поліції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Виловлював рибу без дозволу

За інформацією інспекторів, чоловік займався браконьєрством без жодних дозвільних документів. Для вилову він використовував заборонені знаряддя, що завдають значної шкоди водним біоресурсам.

Під час огляду у нього виявили 16 особин сазана. Саме цей вид риби має високу таксову вартість, тому навіть відносно невелика кількість вилову призводить до значних збитків. За підрахунками фахівців, шкода, завдана рибному господарству, перевищує 287 тисяч гривень.

Яке покарання за браконьєрство

За фактом порушення на чоловіка склали адміністративні матеріали за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає відповідальність за порушення правил охорони та використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

Наразі вирішується питання щодо подальшої правової кваліфікації дій порушника. Зокрема, не виключено відкриття кримінального провадження, якщо буде підтверджено істотну шкоду довкіллю.

Штрафи за вилов риби

За лов риби під час нересту порушники ризикують штрафами та конфіскацією улову й знарядь лову.

Для громадян штраф становить від 340 до 680 грн.

Для посадових осіб — від 850 до 1700 грн.

Для юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 грн.



Як повідомляли Новини.LIVE з 1 квітня 2026 року почала діяти весняно-літня нерестова заборона. На Одещині строки обмежень різняться залежно від водойм. На більшості річок і ставків заборона триватиме з 1 квітня до 30 червня. Водночас на окремих водоймах діятимуть інші терміни. Зокрема, на Хаджибейському лимані, Кучурганському водосховищі, річці Дністер та плавневих озерах ловити рибу заборонено з 15 квітня до 15 червня. На Дністровському лимані з прилеглими плавнями обмеження триватимуть довше — до 31 липня. Щодо Тилігульського, Григорівського, Дофінівського, Шаболатського, Сухого та Тузлівських лиманів, а також Дунаю і придунайських озер, точні дати оголосять окремо.

Також Новини.LIVE писали, що з 10 лютого діє заборона на вилов раків, яка триматиме до 30 червня. Усе через те, що у цей період розпочинається линька річкових раків та виношування ними ікри. Зокрема, заборона на виловлювання раків стосується Дністровського лиману, річки Дністра, її лівого рукава — Турунчука, озер пойми річки Дністра та Кучурганського водосховища. Відтепер за виловлювання цих членистоногих можна отримати штраф у розмірі 3 тисячі 332 гривні.

