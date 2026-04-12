На Одесчине браконьер наловил рыбы на более 287 тысяч гривен

Правоохранители с браконьером. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Нижнеднестровском национальном природном парке, что в Одесской области, задержали мужчину, который незаконно вылавливал рыбу в акватории Днестровского лимана. Нарушителя разоблачили во время совместного рейда экологов, пограничников и полиции.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Вылавливал рыбу без разрешения

По информации инспекторов, мужчина занимался браконьерством без всяких разрешительных документов. Для вылова он использовал запрещенные орудия, наносящие значительный ущерб водным биоресурсам.

При осмотре у него обнаружили 16 особей сазана. Именно этот вид рыбы имеет высокую таксовую стоимость, поэтому даже относительно небольшое количество вылова приводит к значительным убыткам. По подсчетам специалистов, ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, превышает 287 тысяч гривен.

Какое наказание за браконьерство

По факту нарушения на мужчину составили административные материалы по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за нарушение правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей правовой квалификации действий нарушителя. В частности, не исключено открытие уголовного производства, если будет подтверждено существенный вред окружающей среде.

Штрафы за вылов рыбы

За лов рыбы во время нереста нарушители рискуют штрафами и конфискацией улова и орудий лова.

Для граждан штраф составляет от 340 до 680 грн.

Для должностных лиц — от 850 до 1700 грн.

Для юридических лиц — от 17 000 до 34 000 грн.

Как сообщали Новини.LIVE с 1 апреля 2026 года начал действовать весенне-летний нерестовый запрет. В Одесской области сроки ограничений различаются в зависимости от водоемов. На большинстве рек и прудов запрет продлится с 1 апреля до 30 июня. В то же время на отдельных водоемах будут действовать другие сроки. В частности, на Хаджибейском лимане, Кучурганском водохранилище, реке Днестр и плавневых озерах ловить рыбу запрещено с 15 апреля по 15 июня. На Днестровском лимане с прилегающими плавнями ограничения продлятся дольше - до 31 июля. Что касается Тилигульского, Григорьевского, Дофиновского, Шаболатского, Сухого и Тузловских лиманов, а также Дуная и придунайских озер, точные даты объявят отдельно.

Также Новини.LIVE писали, что с 10 февраля действует запрет на вылов раков, который продлится до 30 июня. Все потому, что в этот период начинается линька речных раков и вынашивание ими икры. В частности, запрет на вылов раков касается Днестровского лимана, реки Днестра, ее левого рукава — Турунчука, озер поймы реки Днестра и Кучурганского водохранилища. Отныне за вылов этих членистоногих можно получить штраф в размере 3 тысячи 332 гривны.