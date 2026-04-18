Главная Одесса На Одесчине спасли краснокнижную рыбу из браконьерских сетей

На Одесчине спасли краснокнижную рыбу из браконьерских сетей

Дата публикации 18 апреля 2026 13:03
На Одесчине спасли краснокнижную рыбу из браконьерских сетей
Фото иллюстративное: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области рыбоохранники спасли редкую краснокнижную рыбу — севрюгу, которая попала в сети браконьеров. Инспекторы осторожно освободили ее и выпустили обратно в водоем.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский рыбоохранный патруль.

В Одесской области спасли рыбу севрюгу

По их данным, при обследовании водоема инспекторы обнаружили рыбу, которая запуталась в сетях. Ее удалось достать живой, после чего сразу вернули в естественную среду.

Севрюга относится к осетровым и занесена в Красную книгу Украины. Это один из древнейших видов рыб, который обитает в бассейне Черного моря и Дуная. Сегодня ее популяция резко сократилась, поэтому даже одна спасенная особь имеет значение.

Специалисты отмечают, что такие случаи происходят из-за использования сетей, в которые часто попадают не только промышленная рыба, но и редкие виды.

Незаконный вылов рыбы в Одесской области

В то же время экологи фиксируют значительное количество нарушений в регионе. По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, только за период с 10 по 16 апреля провели 103 проверки.

За это время составили 59 протоколов, к ответственности привлекли 54 человека, еще пять дел передали в суд. Общая сумма штрафов составила почти 16 тысяч гривен.

Кроме этого, инспекторы насчитали более 551 тысячи гривен ущерба окружающей среде. Часть средств уже удалось взыскать.

Вылов сазана в Одесской области

На прошлой неделе в Нижнеднестровском национальном природном парке мужчина без разрешительных документов выловил 16 особей сазана. Именно этот вид рыбы имеет высокую таксовую стоимость, поэтому даже относительно небольшое количество вылова приводит к значительным убыткам. По подсчетам специалистов, ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, превышает 287 тысяч гривен.

Как сообщали Новини.LIVE с 1 апреля 2026 года начал действовать весенне-летний нерестовый запрет. В Одесской области сроки ограничений различаются в зависимости от водоемов. На большинстве рек и прудов запрет продлится с 1 апреля до 30 июня. В то же время на отдельных водоемах будут действовать другие сроки. В частности, на Хаджибейском лимане, Кучурганском водохранилище, реке Днестр и плавневых озерах ловить рыбу запрещено с 15 апреля по 15 июня. На Днестровском лимане с прилегающими плавнями ограничения продлятся дольше — до 31 июля. Что касается Тилигульского, Григорьевского, Дофиновского, Шаболатского, Сухого и Тузловских лиманов, а также Дуная и придунайских озер, точные даты объявят отдельно.

Также Новини.LIVE писали, что с 10 февраля действует запрет на вылов раков, который продлится до 30 июня. Все потому, что в этот период начинается линька речных раков и вынашивание ими икры. В частности, запрет на вылов раков касается Днестровского лимана, реки Днестра, ее левого рукава - Турунчука, озер поймы реки Днестра и Кучурганского водохранилища. Отныне за вылавливание этих членистоногих можно получить штраф в размере 3 тысячи 332 гривны.

браконьеры Новости Одессы рыба
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
