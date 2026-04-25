В Одесі з’явилася перша кілійська полуниця: які ціни на ринку

Полуниця на ринках Одеси.

На одеських ринках уже з’явилася перша кілійська полуниця. Місцева ягода поки дорожча за імпортну, проте продавці кажуть, що найближчим часом ціни зміняться.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцевому ринку та дізналися актуальні ціни.

Полуниця з Кілії: яка вартість

На Новому ринку уже стартував сезон місцевої полуниці. На прилавках з’явилася ягода з Кілії, яку продавці називають ароматнішою та смачнішою за імпортну. Поки що української полуниці небагато, тому коштує вона дорожче за грецьку. Торговці пояснюють це невеликими обсягами перших поставок і високим попитом.

"Є свіженька клубничка вже. Кілія наша місцева, дуже смачна, ароматна. Є і грецька. Грецька 250, а наша 350-400", — каже продавчиня Ірина.

За словами продавців, різниця в ціні пояснюється не лише походженням, а й смаковими якостями. Місцеву полуницю покупці беруть охоче саме через аромат і соковитість.

"Грецька дешевша, але наша набагато смачніша. Наша така ніжна, соковита, ароматна. Грецьку вже ми поїли всю зиму", — додає жінка.

Продавці очікують, що вже на початку травня ціна на українську полуницю може трохи знизитися, якщо на ринок вийде більше продукції.

"Я так думаю, до першого травня ціна трохи припаде. Уже її стане більше", — каже Ірина.

Вона додала, що найближчими тижнями в Одесі також очікують першу імпортну черешню, а місцева з’явиться вже ближче до червня.

