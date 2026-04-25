Головна Одеса В Одесі з'явилася перша кілійська полуниця: які ціни на ринку

В Одесі з’явилася перша кілійська полуниця: які ціни на ринку

Дата публікації: 25 квітня 2026 21:29
Полуниця на ринках Одеси. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках уже з’явилася перша кілійська полуниця. Місцева ягода поки дорожча за імпортну, проте продавці кажуть, що найближчим часом ціни зміняться.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцевому ринку та дізналися актуальні ціни.

Полуниця з Кілії: яка вартість

На Новому ринку уже стартував сезон місцевої полуниці. На прилавках з’явилася ягода з Кілії, яку продавці називають ароматнішою та смачнішою за імпортну. Поки що української полуниці небагато, тому коштує вона дорожче за грецьку. Торговці пояснюють це невеликими обсягами перших поставок і високим попитом.

"Є свіженька клубничка вже. Кілія наша місцева, дуже смачна, ароматна. Є і грецька. Грецька 250, а наша 350-400", — каже продавчиня Ірина.

Кілійська полуниця на ринках Одеси
Ціни на кілійську полуницю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

За словами продавців, різниця в ціні пояснюється не лише походженням, а й смаковими якостями. Місцеву полуницю покупці беруть охоче саме через аромат і соковитість.

"Грецька дешевша, але наша набагато смачніша. Наша така ніжна, соковита, ароматна. Грецьку вже ми поїли всю зиму", — додає жінка.

Продавці очікують, що вже на початку травня ціна на українську полуницю може трохи знизитися, якщо на ринок вийде більше продукції.

"Я так думаю, до першого травня ціна трохи припаде. Уже її стане більше", — каже Ірина.

Вона додала, що найближчими тижнями в Одесі також очікують першу імпортну черешню, а місцева з’явиться вже ближче до червня.

Які ціни на продукти на ринках в Одесі

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, ціни на фрукти в Одесі після великодніх свят помітно знизилися. На Київському ринку покупці вже бачать певне подешевшання, проте не на всі позиції. Імпортна продукція і досі тримається на високому рівні. Зокрема привезена лохина коштує 650 грн/кг

Раніше Новини.LIVE писали, що через підняття вартості пального на одеських ринках дорожчають овочі та риба. Однак продавці Київського ринку кажуть, що намагаються стримувати подорожчання за рахунок мінімальної націнки. Тому тут можна знайти як бюджетні варіанти для щоденного столу, так і дорожчу морську рибу чи готову продукцію до святкового меню.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
