На одеських базарах стрімко зростають ціни на овочі

На одеських ринках дорожчають овочі. Продавці пояснюють це витратами на пальне та залежністю від теплиць. Весняний врожай із відкритого ґрунту ще нестабільний. Покупці через це беруть менше продуктів.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Київський базар Одеси та дізналися актуальні ціни на овочі.

Зростання цін

Найбільше зміни відчутні в овочевому сегменті. Навесні ринки ще залежать від тепличної продукції та доставки. Це збільшує витрати і впливає на кінцеву ціну для покупця. За словами продавця Едуарда, ціни змінюються майже щодня через подорожчання пального. Він каже, що це тягне за собою здорожчання всіх продуктів.

"Кожен день ростуть ціни, тому що топливо дорожчає. Через це дорожчають і овочі, і всі продукти", — пояснює він.

Водночас продавець додає, що покупці реагують на це зменшенням покупок. Люди частіше беруть менше або шукають дешевші варіанти.

"Ми стараємося тримати трохи нижчі ціни, щоб людям було доступніше. Але все одно менше беруть", — каже Едуард.

Актуальна вартість

Станом на зараз на ринках фіксують такі ціни:

гриби — 140 грн/кг

огірки — 150 грн/кг

молода капуста — 70 грн/кг

помідори (органічні) — 190 грн/кг

помідори — 220 грн/кг

редис — 90 грн/кг

редис із дефектами — 35 грн/кг

Які овочі в сезоні

Серед сезонних овочів зараз переважають ранні весняні позиції. Це редис, молода капуста, зелена цибуля та перша зелень. Частина продукції вже з’являється з відкритого ґрунту, але обсяги ще невеликі. Огірки та помідори здебільшого тепличні, тому їхня ціна вища.

Як правильно обрати овочі

Під час купівлі варто звертати увагу на вигляд і щільність овочів. Свіжі продукти мають природний колір без темних плям і пошкоджень. Огірки та редис повинні бути пружними, а капуста — щільною і без тріщин. Також краще обирати сезонні овочі — вони зазвичай свіжіші та доступніші за ціною. Продавці зазначають, що ситуація може змінюватися щодня. Якщо витрати й далі зростатимуть, ціни на овочі підуть вгору.

