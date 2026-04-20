На одесских базарах стремительно растут цены на овощи

Люди покупают овощи.

На одесских рынках дорожают овощи. Продавцы объясняют это затратами на горючее и зависимостью от теплиц. Весенний урожай из открытого грунта еще нестабилен. Покупатели из-за этого берут меньше продуктов.

Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский базар Одессы и узнали актуальные цены на овощи.

Рост цен

Больше всего изменения ощутимы в овощном сегменте. Весной рынки еще зависят от тепличной продукции и доставки. Это увеличивает расходы и влияет на конечную цену для покупателя. По словам продавца Эдуарда, цены меняются почти ежедневно из-за подорожания топлива. Он говорит, что это влечет за собой подорожание всех продуктов.

"Каждый день растут цены, потому что топливо дорожает. Из-за этого дорожают и овощи, и все продукты", — объясняет он.

В то же время продавец добавляет, что покупатели реагируют на это уменьшением покупок. Люди чаще берут меньше или ищут более дешевые варианты.

"Мы стараемся держать немного ниже цены, чтобы людям было доступнее. Но все равно меньше берут", — говорит Эдуард.

Актуальная стоимость

По состоянию на сейчас на рынках фиксируют такие цены:

грибы — 140 грн/кг

огурцы — 150 грн/кг

молодая капуста — 70 грн/кг

помидоры (органические) — 190 грн/кг

помидоры — 220 грн/кг

редис — 90 грн/кг

редис с дефектами — 35 грн/кг

Какие овощи в сезоне

Среди сезонных овощей сейчас преобладают ранние весенние позиции. Это редис, молодая капуста, зеленый лук и первая зелень. Часть продукции уже появляется из открытого грунта, но объемы еще небольшие. Огурцы и помидоры в основном тепличные, поэтому их цена выше.

Как правильно выбрать овощи

При покупке стоит обращать внимание на вид и плотность овощей. Свежие продукты имеют естественный цвет без темных пятен и повреждений. Огурцы и редис должны быть упругими, а капуста — плотной и без трещин. Также лучше выбирать сезонные овощи - они обычно свежее и доступнее по цене. Продавцы отмечают, что ситуация может меняться ежедневно. Если расходы и дальше будут расти, цены на овощи пойдут вверх.

Как сообщали Новини.LIVE, что цены на рыбу в Одессе постепенно растут, однако продавцы Киевского рынка говорят, что пытаются сдерживать подорожание за счет минимальной наценки. Поэтому здесь можно найти как бюджетные варианты для ежедневного стола, так и более дорогую морскую рыбу или готовую продукцию к праздничному меню.

Также Новини.LIVE писали, что цены на овощи и фрукты в Одессе этой весной колеблются: одни продукты дорожают, другие резко падают в цене. На это влияют как расходы производителей, так и ситуация с запасами. Ведь рынок реагирует не только на спрос, но и на общие экономические условия, которые влияют на всю цепь — от поля до полки магазина.